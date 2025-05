Imola, Leclerc salta le interviste per motivi di salute: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel tradizionale giorno dedicato ai media che incontrano i piloti prima del prossimo Gran Premio di Imola, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato costretto a disertare l'incontro con la stampa a causa di una indisposizione: è questa la motivazione che ha dato l'azienda di Maranello sui propri canali social per l'assenza del 27enne francese. Non si dovrebbe trattare, comunque, di nulla di preoccupante e già domani dovrebbe essere regolarmente in grado di effettuare le prime prove libere del prossimo Gp.

La nota della Ferrari

" Charles non si sente bene e non scenderà in pista oggi. Riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani", ha commentato la Ferrari sottolineando che il problema fisico si sarebbe già presentato nella giornata di mercoledì. Domani, venerdì 16 maggio, come detto dovrebbe regolarmente girare in pista sul tracciato del circuito "Enzo e Dino Ferrari". Ricordiamo che i piloti sono tenuti a osservare il regolamento che impone loro di incontrare regolarmente la stampa a parte casi particolari e con una giustificazione ritenuta valida come il malessere di quest'oggi di Leclerc.

Leclerc ancora a secco di vittorie

Finalmente, dopo sei appuntanti extra-europei, domenica per la prima volta in questa stagione il Mondiale di Formula 1 approda nel Vecchio Continente con l'appuntamento di Imola. Dopo la delusione di Miami, la Ferrari prova a riscattarsi in un circuito dove non vince dal 2020. I ferraristi Hamilton e Leclerc non partono da favoriti nemmeno secondo i bookmarkers dopo questo inizio di stagione difficile e travagliato. Ancora una volta saranno le McLaren, secondo i bookmakers, a partire da favorite con Oscar Piastri, al primo posto in classifica mondiale, a essere il favorito rispetto al compagno di squadra Lando Norris. Terza posizione per Max Verstappen che vanta ben quattro vittorie consecutive a Imola.

Tutto dovrebbe procedere per il meglio con il pilota francese che dovrebbe essere in grado di scendere, da domani, regolarmente in pista: non fosse così toccherebbe al terzo pilota del Cavallino, Oliver Bearman, pilota titolare della Haas. Fino a questo momento, però, non sono arrivate comunicazioni e preallarmi in tal senso.

La classifica mondial per piloti, in questo momento, vede Oscar Piastri leader con 131 punti, 16 di vantaggio sul compagno della McLaren Lando Norris. Il migliore della Ferrari è proprio Leclerc, al quinto posto con 53 punti, dodici in più di Lewis Hamilton.