Inizia la Formula 1 2023: dove e quando vedere il Gp del Bahrain in diretta

Parte ancora all'inseguimento di Max Verstappen la stagione 2023 di Formula 1, al via domenica con il Gp del Bahrain. Dopo l'unico test andato in scena a Sakhir, la Red Bull si candida nuovamente a protagonista della stagione, con il campione del mondo in carica a caccia del terzo titolo consecutivo. Ci proverà innanzitutto la Ferrari, che attraverso le parole del nuovo team principal Frédéric Vasseur, ha messo in chiaro l'obbiettivo stagionale: conquistare il titolo mondiale che manca dal 2007 quando a vincere fu il finlandese Kimi Raikkonen. Piena fiducia dunque in Charles Leclerc e Carlos Sainz, pronti a dare battaglia sin dalla prima gara.

Scuderie e piloti

Tra i piloti al debutto troviamo Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (AlphaTauri) e Logan Sargeant (Williams). Ritorna Nico Hulkenberg che sarà alla guida della Haas. Cambio di casacca per Fernando Alonso, dalla Alpine all'Aston Martin e per Pierre Gasly dall’AlphaTauri alla Alpine. Nel 2023 non ci sarà Sebastian Vettel, il tedesco quattro volte iridato si è ritirato. Hanno lasciato la Formula 1 anche Daniel Ricciardo, terzo pilota alla McLaren, Nicholas Latifi e Mick Schumacher, che però è terza guida della Mercedes. Ecco tutti i piloti in gara nel Mondiale 2023.

RED BULL

Sede: Milton Keynes, UK | Power Unit: Honda RBPT | Mondiali vinti: 6 | Pole Position: 81 | Giri Veloci: 84

1. Max Verstappen

Olanda | Podi: 77 | Punti: 2011,5 | Gp disputati: 163 | Mondiali vinti: 2

11. Sergio Perez

Messico | Podi: 26 | Punti: 1201 | Gp disputati: 236| Mondiali vinti: 0

FERRARI

Sede: Maranello, I | Power Unit: Ferrari | Mondiali vinti: 16 | Pole Position: 242| Giri Veloci: 258

16. Charles Leclerc

Principato di Monaco| Podi: 24 | Punti: 868 | Gp disputati: 103 | Mondiali vinti: 0

55. Carlos Sainz

Spagna| Podi: 15 | Punti: 782,5 | Gp disputati: 163 | Mondiali vinti: 0

MERCEDES

Sede: Brackley, UK | Power Unit: Mercedes-Benz | Mondiali vinti: 8 | Pole Position: 128 | Giri Veloci: 91

44. Lewis Hamilton

Inghilterra | Podi: 191 | Punti: 4405,5 | Gp disputati: 310 | Mondiali vinti: 7

63. George Russell

Inghilterra | Podi: 9 | Punti: 294 | Gp disputati: 82 | Mondiali vinti: 0

ALPINE

Sede: Enstone, UK | Power Unit: Renault | Mondiali vinti: 2 | Pole Position: 20 | Giri Veloci: 15

10. Pierre Gasly

Francia | Podi: 3 | Punti: 332 | Gp disputati: 108 | Mondiali vinti: 0

31. Esteban Ocon

Francia| Podi: 2 | Punti: 364 | Gp disputati: 111 | Mondiali vinti: 0

MCLAREN

Sede: Woking, UK | Power Unit: Mercedes-Benz| Mondiali vinti: 8 | Pole Position: 156 | Giri Veloci: 162

4. Lando Norris

Inghilterra| Podi: 6 | Punti: 428 | Gp disputati: 82 | Mondiali vinti: 0

81. Oscar Piastri

Australia | Podi: 0 | Punti: 0 | Gp disputati: 0 | Mondiali vinti: 0

ALFA ROMEO

Sede: Hinwil, Svizzera | Power Unit: Ferrari | Mondiali vinti: 0 | Pole Position: 1 | Giri Veloci: 6

77. Valtteri Bottas

Finlandia | Podi: 67 | Punti: 1787 | Gp disputati: 200 | Mondiali vinti: 0

24. Guanyu Zhou

Cina| Podi: – | Punti: 6 | Gp disputati: 22 | Mondiali vinti: 0

ASTON MARTIN

Sede: Silverstone, UK | Power Unit: Mercedes-Benz | Mondiali vinti: 0 | Pole Position: 1 | Giri Veloci: 0

14. Fernando Alonso

Spagna | Podi: 98 | Punti: 2061 | Gp disputati: 358 | Mondiali vinti: 2

18. Lance Stroll

Canada | Podi: 3 | Punti: 194 | Gp disputati: 122 | Mondiali vinti: 0

HAAS

Sede: Kannapolis, USA | Power Unit: Ferrari | Mondiali vinti: 0 | Pole Position: 1 | Giri Veloci: 2

20. Kevin Magnussen

Danimarca | Podi: 1 | Punti: 183 | Gp disputati: 142 | Mondiali vinti: 0

27. Nico Hulkenberg

Germania | Podi: 0 | Punti: 521 | Gp disputati: 184 | Mondiali vinti: 0

ALPHATAURI

Sede: Faenza, I | Power Unit: Honda RBPT | Mondiali vinti: 0 | Pole Position: 1 | Giri Veloci: 2

21. Nyck De Vries

Olanda| Podi: 0 | Punti: 2 | Gp disputati: 1 | Mondiali vinti: 0

22. Yuki Tsunoda

Giappone | Podi: – | Punti: 44 | Gp disputati: 44 | Mondiali vinti: 0

WILLIAMS

Sede: Grove, UK | Power Unit: Mercedes-Benz | Mondiali vinti: 9 | Pole Position: 128 | Giri Veloci: 133

23. Alex Albon

Thailandia | Podi: 2 | Punti: 201 | Gp disputati: 59 | Mondiali vinti: –

2. Logan Sargeant

Stati Uniti| Podi: 0 | Punti: 0 | Gp disputati: 0 | Mondiali vinti: 0

Calendario

In stagione si correranno 23 Gran Premi. Si comincia il 5 marzo in Bahrain. La novità assoluta è Las Vegas, fissata per il 18 novembre: penultimo appuntamento prima del gran finale, come sempre ad Abu Dhabi. Diventano così le tre gare negli Stati Uniti, dopo quello di Austin e quello inaugurato lo scorso anno a Miami. Ritorna poi il Gp del Qatar che si era corso per la prima volta in assoluto nel 2021 e che però non c'era nel calendario dello scorso anno.

3-5 marzo Gran Premio del Bahrain a Sakhir – Diretta TV Sky ore 16:00

17-19 marzo Gran Premio di Arabia Saudita a Jeddah – Diretta TV Sky ore 18:00

31 Marzo-2 Aprile Gran Premio di Australia a Melbourne – Diretta TV Sky ore 07:00

28-30 Aprile Gran Premio di Azerbaijan a Baku – Diretta TV Sky ore 12:00 *

5-7 Maggio Gran Premio di Miami a Miami – Diretta TV Sky ore 21:30

19-21 Maggio Gran Premio di Emilia Romagna a Imola – Diretta TV Sky ore 15:00

26-28 maggio Gran Premio di Monaco a Montecarlo – Diretta TV Sky ore 15:00

2-4 Giugno Gran Premio di Spagna a Barcellona – Diretta TV Sky ore 15:00

16-18 Giugno Gran Premio del Canada a Montreal – Diretta TV Sky ore 20:00

30 Giugno-2 Luglio Gran Premio d’Austria a Spielberg – Diretta TV Sky ore 15:00 *

7-9 Luglio GP Gran Bretagna a Silverstone – Diretta TV Sky ore 16:00

21-23 Luglio Gran Premio d’Ungheria Budapest – Diretta TV Sky ore 15:00

28-30 Luglio Gran Premio del Belgio Spa-Francorchamps – Diretta TV Sky ore 15:00

25-27 Agosto Gran Premio d’Olanda Zandvoort – Diretta TV Sky ore 15:00

1-3 settembre Gran Premio d’Italia Monza – Diretta TV Sky ore 15:00

15-17 Settembre Gran Premio di Singapore – Marina Bay Diretta TV Sky ore 14:00

22-24 Settembre Gran Premio del Giappone Suzuka – Diretta TV Sky ore 07:00

6-8 ottobre Gran Premio del Qatar Losail – Diretta TV Sky ore 16:00 *

20-22 ottobre Gran Premio degli USA Austin – Diretta TV Sky ore 21:00 *

27-29 ottobre Gran Premio del Messico Città del Messico – Diretta TV Sky ore 21:00

3-5 novembre Gran Premio del Brasile San Paolo – Diretta TV Sky ore 18:00 *

16-18 novembre Gran Premio di Las Vegas – Diretta TV Sky ore 07:00

24-26 novembre Gran Premio di Abu Dhabi Yas Marina – Diretta TV Sky ore 14:00

* Week End con Gara Sprint che prevedono: FP1 e Qualifiche il venerdì, FP2 e gara Sprint il sabato e Gran Premio la domenica.

Chi ha vinto il Mondiale 2022

Il campione uscente è l'olandese Max Verstappen, al secondo successo mondiale. Stecca due dei primi tre GP e poi non sbaglia più nulla, fino al trionfo di Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull è stato protagonista di una stagione da record, con ben quindici su ventidue gare disputate. Il record precedente apparteneva a Michael Schumacher e a Sebastian Vettel che si erano fermati a quota 13. Gli altri successi se li sono divisi Charles Leclerc, tre volte sul gradino più alto del podio, Sergio Perez, primo in due occasioni, poi Carlos Sainz e George Russell. Un autentico dominio per il due volte campione mondiale. Verstappen, che ha debuttato in F1 nel GP di Australia del 2015 con la Toro Rosso (oggi Alpha Tauri), ha preso il via in 163 gare vincendone 35, siglando 20 pole e salendo sul podio 77 volte in totale. Partito dalla prima fila 42 volte, ha segnato 21 giri più veloci in gara. Ecco le immagini più belle della stagione.

Dove vedere la Formula 1 in diretta

Anche per questa stagione, Sky avrà l’esclusiva per tutte le gare in calendario del Mondiale di Formula 1. Sarà possibile seguire i Gran Premi su Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e su Sky Sport Uno (canale 201), mentre qualifiche e prove libere saranno sempre visibili solo sul 207. Per quanto riguarda gli eventi trasmessi in diretta e in chiaro, sarà ancora TV8 ad offrire gratuitamente la diretta di alcuni eventi, tra cui Imola e Monza. Tutte le qualifiche e le gare degli eventi restanti, TV8 le trasmetterà in differita.

E in streaming? Lo streaming del campionato 2023 di Formula 1 sarà visibile tramite i servizi Sky Go (il servizio gratuito incluso nell’abbonamento Sky, grazie al quale è possibile seguire la programmazione su Smart TV e dispositivi mobili, oltre che tramite PC) e NOW (la piattaforma a pagamento online che permette di vedere l’intera programmazione di Sky in streaming su Smart TV, PC e dispositivi mobili), nonché sul sito ufficiale di TV8 in occasione delle gare che la stessa emittente trasmetterà in chiaro.

Il Gp del Bahrain in tv

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8 alle ore 21.30. Le emozioni della gara, in programma domenica 5 marzo alle ore 16, saranno raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero.

Sky e NOW

Domenica 5 marzo

Ore 14.30: Pre gara

Ore 16.00: GP Bahrain

Ore 18.00: Post gara

Ore 18.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 20.00: Race Anatomy

TV8

Domenica 5 marzo