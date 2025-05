Kimi Antonelli torna a scuola con la sua nuova supercar: ecco la reazione dei compagni

Ascolta ora 00:00 00:00

Kimi Antonelli si è presentato con la sua nuova supercar per salutare i compagni di classe dell'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, dove segue l'indirizzo di Relazioni Internazionali per il Marketing. Nel video diventato virale si vede il nuovo enfant prodige della Formula 1 arrivare a destinazione e parcheggiare il suo bolide con grande naturalezza. Si avvicina al gruppo di amici che sostano sul marciapiede e fanno capannello.

Li saluta con cordialità e ogni tanto si volta e si concede per il più classico selfie con i giovani fan che lo chiamano con discrezione. Difficile non provare un po' d'invidia per quella Mercedes AMG GT 63 S di un colore blu metallizzato particolare, del valore di oltre 200mila euro. Un sogno proibito per quei giovani che non hanno nemmeno la patente, o sono neo-patentati, rassegnati a sottostare alla legge italiana. Nello specifico, a un Codice della strada che vieta ai ragazzi da poco abilitati alla guida previo licenza di mettersi al volante di vetture che abbiano una certa cilindrata e offrano prestazioni ritenute pericolose per chi non ha ancora abbastanza esperienza.

Antonelli invece può guidarla grazie a un cavillo legale (è nato a Bologna, ma ha la residenza a San Marino, Paese nel quale non ci sono gli stessi divieti previsti in Italia) nonostante abbia conseguito la licenza solo a gennaio scorso. Ha un solo problema: la benzina, considerati gli alti consumi, come spiegato dallo stesso Antonelli giorni fa. "Sì, posso guidarla e l'ho già fatto percorrendo più di 1000 chilometri – le parole del giovane pilota -. Sarebbe davvero un peccato tenerlo fermo in garage. Ogni volta che vado a casa, guido. L'unico problema è che devo fare spesso rifornimento di carburante perché mi piace sentire il motore e le sfumature… quel tipo di cose, ma brucia molto combustibile. Però, è davvero bello e mi piace molto".

La supercar è un cortese omaggio ricevuto dalla Mercedes dopo il debutto positivo in Australia e risultati incoraggianti nei Gran Premi successivi in Cina e in Bahrain, ma anche a Miami se si è fatto valere nonostante le difficoltà procurategli dall'irruenza di Piastri (che lo ha mandato quasi fuori pista) e da un contatto con

Verstappen nei box. Dai banchi di scuola alle gare in F1 è un attimo, pochi giorni ancora e Kimi rimetterà la tuta del Circus per il GP in. L'obbiettivo è sempre uno, continuare a stupire.