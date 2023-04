Lapo Elkann prova a rianimare la Ferrari in crisi: "È l'ora di svegliarsi"

L'inizio di stagione della Scuderia Ferrari in F1 è da dimenticare. Dopo appena tre gare la Rossa versa già in una crisi profonda, sia tecnica che di risultati. La SF-23 ha raccolto soltanto 26 punti, mentre lo scorso anno la F1-75 viaggiava a vele spiegate in testa alla classifica costruttori con 104 lunghezze, e Charles Leclerc era leader del mondiale. Quel campionato, poi, si è chiuso nel peggiore dei modi ma quel principio incoraggiante aveva fatto tornare grande entusiasmo a tutto il tifo del Cavallino e all'ambiente di Maranello, cosa che questo scorcio di 2023 ha incontrovertibilmente annientato.

La crisi Ferrari

All'Albert Park di Melbourne la Ferrari ha messo a referto un altro preoccupante zero, con Leclerc che - per un suo errore - ha terminato la corsa dopo appena tre curve, mentre l'altro alfiere Sainz si è visto retrocedere dalla quarta all'undicesima posizione dopo una collisione alla seconda ripartenza di una folle gara. Viste le premesse pre-stagionali, alimentate dalle parole di speranza dell'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, il quale aveva dichiarato che mai nessuna Rossa si era spinta a tanto in termini di velocità quanto la SF-23, la delusione attuale è enorme. Il progetto tecnico nato prima sotto l'ala di Mattia Binotto, messo alla porta a fine 2022, poi passato di mano al team di Frederic Vasseur è lontano dalle prestazioni sperate alla vigilia del mondiale.

Lapo Elkann in soccorso della Ferrari

Un inizio così gramo si è visto raramente nella lunga storia della Ferrari in Formula 1: nella tribolata annata 2014 Alonso e Raikkonen fecero meglio di Leclerc e Sainz, mentre nel 2009 andò tuttavia peggio (0 punti dopo tre gare). Il tempo per risalire la china c'è, anche se recuperare il distacco e il gap con chi domina attualmente il Circus è pura utopia. A suonare la carica, anzi, la sveglia ci ha pensato un personaggio illustre: Lapo Elkann. Il rampollo di casa Fiat, a 48 ore di distanza dall'amara delusione australiana, ha tuonato direttamente dal suo profilo twitter: "Ferrari è ora di svegliarsi!!!".

Formula 1 Ferrari time to wake up ‼️‼️‼️‼️ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 4, 2023

Un grido di aiuto che dovrebbe servire a dare la carica a un ambiente scosso, visto l'autore che è figura molto vicina alla vicende aziendali, seppur in modo defilato. Lapo ha sempre dimostrato di essere un vero tifoso del Cavallino, oltre a nutrire una viscerale passione per le corse e per le auto in generale.

Qualcuno gli fa sommessamente notare che la strigliata dovrebbe darla a suo fratello John, presidente - troppo assente - della Ferrari. In questo momento servirebbe una guida sicura, certa e forte, che John Elkann non sembra poter offrire al malato Cavallino Rampante. Peccato che le vicende sportive della Ferrari sembrino stare a cuore soltanto al "fratello sbagliato". Vedremo se le barra tornerà presto dritta o se la stagione della SF-23 andrà spedita verso l'oblio.