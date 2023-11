Leclerc fuori al via: l'incidente del ferrarista al GP del Brasile

L'annata 2023 di Charles Leclerc è assolutamente da dimenticare, condizionata da una Ferrari SF-23 lontana dalle performance delle migliori monoposto in griglia (specialmente Red Bull) e da una serie di sfortune che non sembrano arrestarsi. In Brasile il monegasco della Rossa aveva conquistato il secondo posto nelle qualifiche del venerdì, una buona posizione per coltivare una solida speranza di podio che, tuttavia, si è infranta prima dello spegnimento dei semarfori. Il talento di Maranello si è ritirato durante il giro di formazione, rendedosi protagonista di un incidente alquanto bizzarro.

Out prima del via

Le telecamere si perdono il momento topico, quando Leclerc perde il controllo della sua SF-23 e va a sbattere contro le barriere. Il numero 16 è vittima di un guasto tecnico, inatteso e fulmineo, che lo ha trascinato fuori dal tracciato di Interlagos. Un episodio singolare e pericoloso, che raramente si è visto in un giro di formazione. La Ferrari così resta senza una delle sue punte e lascia la strada spianata alla Mercedes per la conquista del (simbolico) secondo posto nella lotta al titolo costruttori. Soltanto Carlos Sainz rimane a difesa della causa del Cavallino.

Leclerc has gone into the barriers on the formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4gnA2LFACH — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Leclerc spiega l'incidente

Una volta ritornato ai box, Leclerc ha cercato di raccontare ai microfoni di Sky Sport F1 il motivo del guasto che lo ha costretto al ritiro: "Ho perso il sistema idraulico e le ruote si sono bloccate per un blocco di sicurezza sul motore. Sono deluso, torno a casa senza punti. Quest'anno è stato sfortunato, un viaggio a Lourdes mi aiuterà, io posso solo andare bene in macchina, al momento fa male, ne parleremo col team". Una delusione cocente in una stagione costellata di amarezze e che sta, piano piano, spegnendo l'entusiasmo di un ragazzo che nel 2022 sembrava sul trampolino di lancio per entrare nell'olimpo dei più grandi. Le uniche soddisfazioni dell'anno sono arrivate al sabato, dove Leclerc si sta imponendo come fenomeno del giro secco. Le pole position, però, non portano punti. A Maranello, intanto, ci si dispera.