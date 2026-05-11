L'Italia conquista la Francia con una tripletta Aprilia

La MotoGP parla sempre più italiano sull'iconica pista di Le Mans. Se serviva una conferma dello stato di forma di Aprilia e dei suoi piloti, il Gran Premio di Francia ne è stata la consacrazione con una storica tripletta per la Casa di Noale. Dopo la vittoria della Sprint, Jorge Martin si ripete alla domenica tornando al successo in un Gp dopo quasi due anni e un calvario di cadute e fratture. Secondo il riminese Marco Bezzecchi, ancora leader del Mondiale anche se con un solo punto di vantaggio sul compagno di squadra. Terzo Ai Ogura sulla RS-GP26 del team satellite Trackhouse.

Una festa tutta italiana, quindi, con Ogura che riporta la bandiera giapponese sul podio per la prima volta dopo 14 anni. Nella roulette tra il nero Aprilia e il rosso Ducati, ad avere la peggio è stata proprio quest'ultima. Assente Marc Marquez dopo la terribile caduta nella Sprint del sabato, tutte le speranze di Borgo Panigale erano su Pecco Bagnaia. Il piemontese, che scattava dalla pole, stava lottando per la vittoria, quando è scivolato nel corso del 16° giro, mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il migliore delle Ducati è Fabio Di Giannantonio (VR46), quarto.

«È una giornata incredibile, desidero dedicare la vittoria a chi mi è stato vicino in questo lunghissimo periodo di recupero», confessa Martin, che mostra di aver ritrovato la grinta e la forma che nel 2024 gli permisero di laurearsi campione del mondo con la Rossa del Team Pramac. Soddisfatto anche il Bezz: «È stata una corsa durissima: sapevo di non essere al massimo, non so neppure io come abbia fatto a restare davanti per tre quarti di gara. Fa un po' male essere sorpassato alla fine, però non potevo fare di più».

C'è rammarico invece nel box Ducati, considerato che Pecco stava facendo una gara da grande protagonista. Quanto a Marquez, lo spagnolo è stato operato ieri a Barcellona per fissare la frattura al 4° e 5° metatarso. Il suo rientro in pista è atteso per il Gp d'Italia al Mugello in 31 maggio prossimo.