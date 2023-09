L'omaggio da brividi alla storia della Ducati: Misano si tinge di giallo

Un omaggio alla storia del marchio di Borgo Panigale, ecco perché la domenica del Ducati Lenovo Team si tinge di giallo in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023.

La speciale livrea della Desmosedici GP diventa protagonista in pista fin dal Warm Up della mattina, in attesa del via alla gara sul circuito di Misano, che avverrà alle ore 14:00. Livrea che, disegnata da Aldo Drudi sulla base della grafica originale, contraddistinguerà non solo la moto ufficiale di Francesco Bagnaia, di ritorno dopo il terribile incidente di Barcellona, ma anche tutti i componenti del team ufficiale Ducati in MotoGP: lo stesso leader della classifica mondiale indosserà una tutta del medesimo colore.

Per la casa di Borgo Panigale si tratta del secondo omaggio al Giallo Ducati nel mondo delle corse. Lo scorso giugno le Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing avevano utilizzato questa speciale colorazione in occasione della tappa in Emilia Romagna del mondiale di Superbike: sulla pista di Misano il giallo aveva allora portato fortuna sia ad Alvaro Bautista che a Michael Ruben Rinaldi. In quel weekend Ducati centrò una magnifica tripletta con Bautista (Race 1, Superpole Race e Race 2), con Rinaldi che lo affiancò sul podio della Gara 1 e nella Superpole Race. La speranza è che la livrea possa portare fortuna ancora una volta.

Il giallo è in effetti un colore con cui Ducati ha uno stretto legame storico. Le moto sportive realizzate con questa colorazione sono relative alla prima metà degli anni '70, con la 750 Sport e la 750 SS Desmo del Team Spaggiari. Non è questa, tuttavia, la livrea a cui si ispira la moto che sarà cavalcata dal campione del mondo della categoria, bensì quella degli anni '90: da qui arriva l'omaggio al Giallo Ducati, che incontra il suo periodo di maggiore popolarità, tanto nelle due ruote schierate in pista quanto in quelle prodotte per il commercio. Tra i modelli più celebri la Ducati 748, sulla cui versione racing Paolo Casoli trionfò nell'edizione 1997 delle Supersport World Series, ma anche le versioni superbike della 916, della 996, della 749 e della 999, solo per citarne alcuni.