Il match point

Ascolta ora 00:00 00:00

In questo fine settimana non si parla di match point soltanto alle Finals di Torino. Nel primo pomeriggio di oggi se ne gioca uno anche in MotoGP a Barcellona, dove lo spagnolo Jorge Martin ha la possibilità di chiudere il conto con il campione in carica Pecco Bagnaia, ancora in corsa per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo ma in evidente svantaggio causa un passivo di 24 punti. Pecco ieri, a parte una caduta senza danni nelle prove di partenza causata da una manovra di Viñales, si è dimostrato in grande forma, pronto a giocarsi il tutto per tutto: miglior tempo di giornata per lui, solo quinto il rivale per il titolo.

Per capirne il peso e perché la Gara Sprint di oggi possa risultare decisiva, va ricordato che il GP vero e proprio di domenica alle 14.00 assegna 25 punti al vincitore, pertanto Martin, chiudendo

oggi davanti a Bagnaia potrà festeggiare in anticipo. Per farlo, gli servirà però strappargli perlomeno altri due punti perché in caso di parità a fine campionato il titolo andrebbe all'italiano per il maggior numero di vittorie.

Se Martin riuscirà nell'intento, sarà il primo pilota non ufficiale a fregiarsi del titolo della MotoGP. Non è mai successo prima che l'ambito trofeo sia andato ad un pilota supported, ovvero in forza ad una squadra che non è diretta emissione del reparto corse di una Casa costruttrice. Di conseguenza era difficile considerarlo possibile proprio per Jorge Martin, una volta che questi ha ufficializzato il proprio passaggio all'Aprilia dalla prossima stagione. La Ducati ha invece brillato in sportività, continuando a fornire il massimo supporto tecnico al Team Pramac, sebbene anche la collaborazione con la squadra si chiuderà a fine anno.

Va detto che oggi le MotoGP possono considerarsi tutte moto ufficiali e sono quantomeno molto simili tra loro, ma quelle schierate direttamente dalla Casa hanno qualcosa in più ed i loro piloti beneficiamo di un supporto tecnico esclusivo.

Oggi (o domani) la MotoGP potrebbe dunque avere un nuovo campione e il team

ufficiale Ducati un ex iridato, la cui posizione in squadra - dove è in arrivo un tipo tosto come Marc Marquez - risulterebbe meno forte di quella assicurata dal numero uno.

Tv: diretta Sky alle 14, differita Tv8 alle 16,05