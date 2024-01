Mick Schumacher: anche la fidanzata Laila Hasanovic potrà vedere il padre Michael

Novità in casa Schumacher: adesso anche Laila Hasanovic, la fidanzata di Mick Schumacher, potrà vedere Michael. Un segnale forte, simbolo dell’ormai relazione solida e sicura tra l’influencer e modella e il figlio del pluricampione del mondo, che vanta due titoli con la Benetton e cinque con la Ferrari prima del tragico incidente che ha segnato per sempre la sua vita, quel 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel.

La relazione tra Mick Schumacher e Laila Hasanovic

Come anticipato, la famiglia Schumacher ha concesso alla modella 23enne di far visita all’ex pilota; una concessione che è data soltanto a poche persone, facenti parte di una cerchia ristretta. Oltre ai familiari, soltanto Jean Todt, Luca Badoer e la manager Sabine Kehm possono vedere come è Michael Schumacher oggi; adesso, stando a quanto rivela il Daily Mail, anche Laila. La modella, infatti, ha saputo conquistare la fiducia di tutti, compresa mamma Corinna Betsch, la moglie del campione, da sempre accanto al marito dal giorno dell’incidente. “Sfortunatamente a volte la vita non è giusta, dobbiamo accettarlo”, aveva recentemente dichiarato il fratello Ralf.

Mick e la Hasanovic hanno già dato prova del loro amore nel settembre scorso, in occasione del Gran Premio del Giappone, a Suzuka. Insomma, una relazione che certamente avrà tirato su di morale Mick che, dopo il licenziamento in F1 dalla Haas, adesso ricopre il ruolo di pilota di riserva per la Mercedes, in caso d’infortunio di Hamilton o Russell.

Chi è Laila Hasanovic

Classe 2000, Laila nasce a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. La relazione con Mick non è di vecchia data, dal momento che ad inizio anno faceva ancora coppia con Jonas Wind, attaccante danese che milita tra le fila del Wolfsburg, club della prima divisione tedesca. Laila nel suo Paese è un volto noto per aver raggiunto le finali di Miss Danimarca e quelle ancora più importanti e prestigiose di Miss Universo. La 23enne vanta ben 276mila follower e sui social mostra il suo amore per i cani, le scarpe e l’Italia, di cui adora la moda e l’arte.

Immancabili in rete, anche le foto con il suo Mick. Laila ha studiato inglese e studi sociali alla Svendborg High School e ha frequentato una scuola superiore nel Kentucky per un anno. Laila sogna di diventare giornalista, ma per il momento non molla il lavoro da influencer e modella che le permette di guadagnare molto, addirittura su alcuni siti danesi si leggono cifre che per l’ultimo anno si aggirerebbero attorno ai tre milioni di euro.