"La miglior gara della stagione". John Elkann al settimo cielo (o quasi) per le Ferrari

"La miglior Ferrari della stagione". Così John Elkann, presidente della Rossa, ai microfoni di Sky Sport al termine del GP d'Austria, che ha visto Leclerc al 2° posto e Sainz 4°, dopo aver duellato a lungo con la Red Bull di Perez.

Finalmente le Ferrari tornano protagoniste. Grande soddisfazione per il presidente Elkann, che ha vissuto dai box le emozioni del Gp del Red Bull Ring. A fine gara Rosse promosse a pieni voti: "Oggi è la più bella gara della stagione, è stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in Austria. É un circuito divertente, ma c'è un progresso della macchina e questo risalta anche il valore dei piloti. L'umore è buono, siamo stati davanti tutto il weekend.

Ottimi auspici dunque per la prossima gara, in programma a Silverstone il prossimo weekend. " La lotta di Sainz con Perez è incoraggiante, bisogna guardare in avanti e fare un passo alla volta. Così si può sempre fare meglio. Non bisogna mai demoralizzarsi, la Red Bull è uno stimolo a fare meglio. La cosa positiva è che stiamo progredendo a ogni gara, quella importante è che in tutte le sue componenti abbiamo una squadra che va in un'unica direzione.

Chiusura sul rinnovo piloti, tema molto caldo nelle ultime settimane: " Rinnovo piloti? Ci sono altre priorità, ora dobbiamo goderci questo momento grazie anche al talento dei nostri piloti" ha poi concluso il numero uno della Ferrari.

Ferrari a due facce

Max Verstappen chiude il suo weekend magico in Stiria dominando il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Ma finalmente ci sono anche le Ferrari. Continuano i segnali di rinascita delle Rosse, a podio con Charles Leclerc 2° con anche qualche giro in testa. Peccato per Carlos Sainz che dopo una grande gara, penalizzato per gli assurdi track limit, ha dovuto cedere nel finale alla rimonta di Sergio Perez con la Red Bull partito dalle retrovie.

I due ferraristi regalano una bella domenica al Cavallino in Stiria, anche se a sorridere sembra solo il monegasco. Al termine della gara numero 10 della stagione di F1, Charles Leclerc è parso molto soddisfatto: "Sono molto più contento, sapevamo di dover tenere margine per spingere alla fine. Ho ritrovato fiducia e passo, ma non potevo fare meglio di così. Abbiamo massimizzato il pacchetto, ma c'è lavoro da fare e lo step avanti è buono. Presto per parlare, ma abbiamo fatto passi nella giusta direzione. Aston e Mercedes hanno fatto più fatica, non bisogna trarre conclusioni troppo presto. A me piace una macchina aggressiva che gira tanto col posteriore leggero, quando sono sul bagnato è quindi difficile guidare. Devo capire qualcosa perché la mia guida è aggressiva rispetto a quello che la macchina può darmi. Ma non sono preoccupato".