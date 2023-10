Moto GP Indonesia, Martin vince la Sprint Race e va in testa al mondiale

Jorge Martin è ormai inarrestabile, la sua furia sportiva è senza freno e lo dimostra la sua voglia di vittoria durante la Sprint Race. Lo spagnolo mette in scena una rimonta frenetica che lo porta davanti a tutti nella classifica dell'Indonesia e nel Mondiale, perché il suo rivale Bagnaia fatica e chiude soltanto ottavo. Domani ci sarà la rivicinta, ma lo spagnolo appare in uno stato psico-fisico perfetto e in sella alla Ducati è ormai invincibile. Intanto, la moto di Borgo Panigale festeggia la vittoria del titolo costruttori, ampiamente meritato.

Marini firma la pole position

Luca Marini è il nome a sorpresa del sabato, il pilota della Ducati Mooney VR46 conquista la prima casella della griglia di partenza grazie a un cronometro di 1'29.978. Grazie a questo cronometro eccellente regola sia Maverick Vinales, che chiude secondo, che Aleix Espargaro che completa la prima fila con la seconda Aprilia. In seconda fila Jorge Martin, soltanto sesto, meglio di lui Fabio Quartararo e Brad Binder. Stecca completamente la sessione di qualifiche Pecco Bagnaia, appena tredicesimo e mai in palla in Indonesia. Si prospetta un weekend difficile per il campione del mondo in carica.

Martin vince un'altra Sprint Race

Pronti via e Vinales entra subito nel vivo dell'azione, bruciando con la sua Aprilia il poleman Luca Marini. Jorge Martin, molto atteso, chiude il primo giro in quinta posizione, mentre Bagnaia rema nelle retrovie. La Sprint Race perde immediatamente un atteso protagonista: Marc Marquez. Il campione spagnolo, fresco di accordo con la Ducati per il prossimo anno, cade dopo un bel sorpasso su Aleix Espargaro. Alla tornata successiva Jorge Martin non perde tempo e fulmina Quartararo, posando il primo mattone della sua clamorosa rimonta. Nel frattempo, Binder ed Espargaro escono di scena, a causa di un tamponamento del centauro dell'Aprilia ai danni di quello della KTM.

Bagnaia non trova il ritmo

A metà gara Vinales si ritrova al comando, scortato da Marini e Martin, mentre Bagnaia non trova il ritmo e migliora la sua situazione di classifica grazie alle cadute altrui. A nove giri dal termine lo spagnolo della Ducati Pramac oltrepassa Marini e mette nel mirino Vinales, in leggera fuga. Con un ritmo inarrestabile, il contendente al titolo acciuffa il connazionale dell'Aprilia e lo supera senza pietà. Gli ultimi passaggi che chiudono la gara breve del sabato sono una magnifica sinfonia da parte di Jorge Martin, che vince ancora e conferma il suo stato di grazia. Sul podio ci salgono anche Marini e Bezzecchi, con quest'ultimo che beffa Vinales all'ultimo tuffo. Bagnaia termina ottavo e alle spalle anche di Bastianini, ritornato in pista in Indonesia dopo l'infortunio.