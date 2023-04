MotoGP Argentina 2023, quando si corre e dove vederlo

La MotoGP ha iniziato il suo lungo percorso che la porterà a cimentarsi in ben 42 appuntamenti, sommando Sprint Race e gara della domenica. L'esordio in Portogallo ci ha donato una Ducati in formato deluxe, con il suo capitano Francesco "Pecco" Bagnaia in grado di raccogliere il bottino pieno. Il campione del mondo in carica è assolutamente l'uomo da battere e anche in Argentina si candida per la vittoria. Dovrà guardarsi bene le spalle, però, soprattutto dall'Aprilia con Maverick Vinales e Aleix Espargaro dati come molto competitivi sul circuito di Termas de Río Hondo.

Programma MotoGP

Nella mattinata del sabato argentino (alle 15:45 italiane) si disputeranno le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza sia della successiva Sprint Race che della gara completa. L'esito della prima, invece, non influisce sulle posizioni al via della sfida domenicale. Sono due eventi disgiunti, ma entrambi portano punti preziosi per le classifiche piloti e costruttori. Di seguito gli orari utili della MotoGP:

Sabato 01 aprile

Qualifiche alle 15:45

Sprint Race alle 20:00

Domenica 02 aprile

Gara alle 19:00

Dove vederla

I canali a pagamento Sky Sport MotoGP (208) e quello generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta delle qualifiche della Sprint Race e della gara integrale alla domenica. L’evento potrà essere seguito anche in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata ai soli abbonati Sky). Inoltre, sarà possibile vedere l’appuntamento anche tramite il servizio streaming on demand NOW.

Il canale gratuito TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta, soltanto le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre la gara integrale verrà mandata in onda in differita alle ore 21:00. Di seguito il palinsesto televisivo completo:

Sabato 1 aprile – Sky e NOW

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 20: gara sprint MotoGP

​Sabato 1 aprile – TV8

Ore 20: gara sprint MotoGP

Domenica 2 aprile – Sky e NOW

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17.15: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

Domenica 2 aprile – TV8