MotoGP Austin 2023, quando si corre e dove vederlo

Dopo le vacanze pasquali, la MotoGP rientra nel vivo dell'azione con il Gran Premio delle Americhe, sul circuito di Austin, in Texas. Anche stavolta ci saranno degli assenti di lusso, che corrispondono a Enea Bastianini, Marc Marquez e Pol Espargaro, che saranno rispettivamente sostituiti da Michele Pirro, Stefan Bradl e Jonas Folger. Non mancheranno, invece, gli spunti interessanti. Riuscirà Marco Bezzecchi a ripetere l'expoit dell'Argentina, dove ha colto la prima vittoria in classe regina, e resterà in testa alla classifica piloti? Francesco Bagnaia sarà in grado di riscattarsi dopo la caduta di Thermas de Rio Hondo? La parola passa alla pista.

Bagnaia scatterà dalla pole position

Il sabato di prove ci ha regalato un "Pecco" Bagnaia in formato deluxe, con platea deliziata da un giro secco formidabile che gli è valso la pole position, con record della pista. Il campione del mondo in carica sembra desideroso di riscattarsi dopo lo zero di due settimane fa. Interessante anche la prima fila inedita con la Honda di Alex Rins e con la Ducati di Luca Marini. Bezzecchi partirà dalla seconda fila, accanto ad Alex Marquez e Aleix Espargaro.

Per approfondimenti: MotoGP Austin, pole position funambolica per Bagnaia

La Sprint Race della MotoGP

A vincere la Sprint Race di Austin è ancora una volta "Pecco" Bagnaia, che ha avuto la meglio su uno scatenato Rins e su un ritrovato Martin. Giù dal podio Aleix Espargaro, mentre continua il momento no di Quartararo, caduto e diciannovesimo al traguardo. Sesto posto per Bezzecchi, grazie al quale mantiene la leadership del campionato per una sola lunghezza.

Quando e dove vederla

I canali a pagamento Sky Sport MotoGP (208) e quello generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta del GP di Austin, che si disputerà alle 21:00 italiane. L’evento potrà essere seguito anche in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata ai soli abbonati Sky). Inoltre, sarà possibile vedere l’appuntamento anche tramite il servizio streaming on demand NOW.

Il canale gratuito TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita a partire dalle ore 23:00 di domenica 16 aprile. Di seguito il palinsesto televisivo completo:

Sky e Now - 16 aprile

ore 16.45: MotoGP Warm Up

ore 18:00: Moto3 Gara

ore 19:15: Moto2 Gara

ore 21:00: MotoGP Gara

TV8 - 16 aprile