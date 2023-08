MotoGP, Bagnaia domina a Spielberg e allunga in vetta alla classifica

Un fenomenale Pecco Bagnaia vince il GP d'Austria e completa la doppietta personale nel weekend di Spielberg dopo il trionfo nella Sprint Race. È la terza della sua stagione MotoGP dopo quelle in Portogallo e al Mugello. Il pilota Ducati si mette subito al comando, piega la resistenza della Ktm di Brad Binder e trionfa in solitaria al termine di una gara davvero senza storia. Ora il campione del mondo allunga in vetta alla classifica: è a + 62 in classifica su Jorge Martìn (7°). A completare il podio, dietro a Binder, la Ducati VR46 di un ottimo Marco Bezzecchi.

Un dominio assoluto e incontrastato per Pecco, su una pista in cui la Ducati continua a dettare legge. È infatti la settima vittoria negli ultimi otto anni in Austria. Binder, sotto la pioggia del GP 2021, resta l'unico capace di interrompere il dominio della Rossa di Borgo Panigale da quando il tracciato della Stiria è tornato nel Motomondiale.

Solo le KTM stanno dietro alla partenza perfetta di Bagnaia, che guadagna subito il comando. Dopo appena un giro, però Miller perde terreno e alle spalle di Pecco rimane uno scatenato Binder. Dietro Bezzecchi recupera posizioni e sale in quarta piazza dopo essere partito in settima. A metà gara non ce n'è più nemmeno per Binder, con Bagnaia che aumenta costantemente il suo vantaggio e si lancia verso il trionfo.

Ducati grande protagonista che piazza quattro moto nelle prime cinque posizioni: oltre a un Bezzecchi, ora a sole 6 lunghezze dal secondo posto di Jorge Martìn in classifica, chiude infatti ai piedi del podio l'altra VR46 di Luca Marini. Entrambi finiti davanti alla Ducati Gresini di un comunque positivo Alex Marquez, finito sesto al traguardo.

Buona prova anche per l'Aprilia di Maverick Viñales, 6°, seguito da Martin, Quartararo con la prima delle Yamaha e Aleix Espargaro con l'altra Aprilia. Chiude al 10° posto invece Enea Bastianini, che torna nella Top 10 ma ancora fatica a trovare il feeling ideale con la sua Ducati ufficiale. Undicesima piazza per Franco Morbidelli con l'altra M1, seguito dalla Honda di un Marc Marquez mai in bagarre con i migliori. Fuori dalla zona punti Fabio Di Giannantonio (17°) e Lorenzo Savadori (19°).

GP Austria: ordine di arrivo

Francesco Bagnaia (Ducati) Brad Binder (KTM) Marco Bezzecchi (Ducati) Luca Marini (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Maverick Viñales(Aprilia) Jorge Martin (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Aleix Espargaro (Aprilia) Enea Bastianini (Ducati) Franco Morbidelli (Ducati) Marc Marquez (Honda) Johann Zarco (Ducati) Pol Espargaro (GasGas) Augusto Fernandez (GasGas) Jack Miller (KTM) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Takaaki Nakagami (Honda) Iker Lecuona (Honda) Lorenzo Savadori (Aprilia)

Bagnaia denies KTM in their own backyard @marcmarquez93 breaks the luckless Sunday streak for his first Sunday points in 301 days #AustrianGP pic.twitter.com/BGhXc7WsYU — MotoGP™ (@MotoGP) August 20, 2023

Le parole dopo il trionfo

Il campione del mondo si gode un trionfo senza storia nel GP d'Austria, dominato dal primo all'ultimo giro dalla sua Ducati: "Mi aspettavo un passo anche più veloce in gara - ha confessato il pilota piemontese al termine della gara -. A un certo punto abbiamo anche cominciato a faticare all'anteriore, ma sono molto contento. Abbiamo dimostrato appieno il nostro potenziale, devo ringraziare tutti".

"Avevamo due strategie in mente: o spingere subito e creare un gap, oppure gestire gomme e benzina se non fossi partito benissimo - ha poi spiegato a Sky Sport -. In realtà sono partito bene, ma ho tenuto un passo un filo più lento rispetto alle mie potenzialità, anche se alla fine la gomma posteriore spinnava comunque parecchio. Gli ingegneri e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro e questo è stato il risultato. Mi trovavo molto bene, dovevo solo stare attento in frenata perché nonostante fossi da solo la pressione all'anteriore era molto alta. A parte questo sta funzionando tutto molto bene, ogni volta otteniamo qualcosa in più. È la prima volta che vinco con così tanto distacco, forse è stato il miglior Pecco della stagione".

