MotoGP, Bagnaia risorge a Sepang: conquista pole position e Sprint Race

Pecco Bagnaia protagonista assoluto del sabato al Gran Premio della Malesia, ventesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota Ducati centra la doppietta pole position-Sprint Race e prova a mettersi alle spalle i weekend da incubo a Mandalika e Phillip Island. Dopo aver fatto sue le qualifiche, Pecco domina anche la gara breve, format che in questa stagione complicata lo aveva visto spesso in difficoltà. Secondo posto per Alex Marquez, mentre Fermin Aldeguer, terzo al traguardo, è stato penalizzato di 8" per pressione irregolare delle gomme: sul podio va così Pedro Acosta, mentre lo spagnolo di Gresini finisce ufficialmente settimo. Per Bagnaia si tratta della vittoria numero 30 in una Sprint Race. Intanto, grazie al secondo posto odierno, Alex Marquez è certo di chiudere il mondiale al secondo posto, dietro al fratello Marc. La vittoria consente a Pecco di tornare al terzo posto nel Mondiale con un solo punto di vantaggio su Marco Bezzecchi, oggi settimo.

Bagnaia parte davanti a tutti e mantiene il comando, seguito da Marquez e Acosta. I tre guadagnano subito metri sugli altri piloti. Alla fine del primo passaggio: Alex va largo e viene superato dalla Ktm. Si riporta prontamente al secondo posto, ma Bagnaia è già in fuga. Una superiorità rimarcata da Bagnaia nella tornata seguente, firmando il giro più veloce. Pecco prende il largo e vola verso la seconda affermazione stagionale in una Sprint. Marquez blinda la piazza d’onore, mentre traballa il terzo posto di Acosta. Prima è Mir a minacciare il connazionale, ma il pilota Honda scivola a metà gara. Per Pedro la beffa diventa realtà a tre giri dal termine, quando Aldeguer lo infila con un gran sorpasso. Al termine della gara, però, Fermin finisce sotto investigazione per pressione irregolare delle gomme. In ogni caso lo spagnolo diventa ufficialmente il miglior esordiente nella stagione MotoGP 2025. Quinto Franco Morbidelli, davanti a Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi, autore di una grande rimonta. Vanno a punti anche Zarco e Bastianini.

Come a Brno, Bagnaia riscatta un venerdì non brillante conquistando il massimo risultato sul giro secco dopo essere passato dal Q1. È la terza pole stagionale per Pecco, diventato il primo pilota in MotoGP capace di dominare le qualifiche a Sepang per tre anni consecutivi. Alle spalle del tre volte iridato c'è Alex Marquez, battuto per soli 16 millesimi. Terzo tempo per Morbidelli. La seconda fila è aperta da Quartararo, quarto. Poi Acosta e Aldeguer, che, come Bagnaia, è stato promosso dal Q1. Settimo Mir, che precede Di Giannantonio e Zarco. Chiude la top 10 Alex Rins. Scattano accanto a lui Miller e Espargaro. Niente passaggio al Q2 per Marini, primo dei piloti esclusi nel Q1. Il pilota Honda chiude tredicesimo, davanti a Bezzecchi.