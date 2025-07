MotoGP, Bagnaia scatenato a Brno: pole position davanti a Marquez. Alle 15 la sprint race

Dopo un venerdì orribile, segnato dalla scelta sbagliata del box e da tante polemiche, Pecco Bagnaia si prende di prepotenza la pole position partendo dalla Q1. Il campione piemontese, che aveva sofferto parecchio sul bagnato, torna grande sull’asciutto e riesce a conquistare la pole facendo segnare il record del tracciato di Brno. Grande soddisfazione per il campione azzurro, che non partiva dalla prima posizione da Barcellona 2024.

Brivido negli ultimi minuti delle qualifiche quando, in rapida successione, cadono sia Bezzecchi che il leader della classifica piloti Marc Marquez. Mastica amaro il campione iberico, che stava facendo un giro eccellente e sembrava in grado di strappare la prima posizione al compagno di squadra. I centauri torneranno in pista sabato alle 15 per la sprint race mentre la gara prenderà il via domenica alle 15, trasmessa in diretta su Sky.

Q1, acuto di Bagnaia, Diggia out

La mattinata del sabato parte con l’ultima sessione di prove libere e parecchia tensione nei box di due centauri azzurri. Sia Bagnaia che Di Giannantonio hanno sofferto più del dovuto nelle pre-qualifiche bagnate di venerdì e saranno costretti a passare dalle forche caudine della Q1. Particolarmente scocciato l’ex campione del mondo, penalizzato dalla scelta sbagliata delle gomme del proprio box. L’ultima sessione di libere vede il solito cannibale Marc Marquez che batte ripetutamente il suo stesso record, chiudendo facilmente in testa: alle sue spalle Miller e la Ducati di Di Giannantonio, che riesce a sopravanzare Alex Marquez. Più cauto sia il rientrante Martin che Pecco Bagnaia, che ha preferito risparmiare le gomme in vista delle qualifiche, facendo segnare il 18° tempo con coperture usate.

A sigh of relief?



Over the line @PeccoBagnaia goes and he sets a new benchmark#CzechGP pic.twitter.com/55wyg2dlIc — MotoGP (@MotoGP) July 19, 2025

Il campione piemontese, che non affrontava il Q1 dal suo debutto in MotoGP, scende in pista con una moto diversa da quella usata nelle libere: i primi tempi vedono Di Giannantonio davanti a tutti con Bagnaia solo sesto dietro a Espargaro, Fernandez, Binder ed Oliveira ma torna subito in pista da solo per provare a staccare il biglietto per la Q2. Dopo il lungo che gli aveva impedito di fare il tempo veloce, il piemontese trova finalmente un giro pulito e si porta in testa con 1:52.715, nuovo record del tracciato boemo. La battaglia vera è quella che vede Di Giannantonio e Fernandez lottare sul filo dei centesimi per l’ultimo posto buono per la Q2: lo spagnolo fa meglio del centauro romano che, nonostante un secondo tentativo, è il primo degli esclusi.

Q2, Marquez a terra, Pecco pole

Nonostante il passaggio dal Q1, Bagnaia avrà comunque a disposizione due treni di gomme soft, visto che non le aveva usate nella giornata del venerdì, pesantemente disturbata dalla pioggia. Le minacciose nuvole all’orizzonte convincono i 12 piloti che si stanno giocando la pole position a scendere subito in pista per mettere a referto un giro asciutto. Gran traffico e l’ansia di ripetersi si fa sentire per Bagnaia, costretto ad abbandonare il giro veloce per aver superato i limiti del tracciato: nessun problema per Marc Marquez, che si porta a casa record e pole provvisoria con il suo 1:52.522, mettendosi dietro la Yamaha di Quartararo e la moto del fratello Alex. Mentre Bagnaia torna ai box per cambiare le gomme, l’Aprilia di Bezzecchi riesce a risalire la classifica, portandosi in terza posizione davanti alla Ktm di Pedro Acosta.

Il campione piemontese, unico a non aver fatto segnare un tempo valido, è il primo a tornare in pista e sembra davvero scatenato: il suo 1:52.303 gli vale la pole position provvisoria. Con i piloti al limite, inevitabile che qualcuno esageri: Bezzecchi va lungo ed impatta contro le barriere protettive, facendo scattare la bandiera gialla a meno di quattro minuti dalla fine del Q2. Molti piloti impegnati nel time attack sono quindi costretti a rialzarsi nel primo settore e giocarsi il tutto per tutto all’ultimo tentativo.

Finale di qualifiche al cardiopalma con la tensione che gioca un brutto scherzo sia a Zarco che al leader della classifica piloti Marc Marquez,alla stessa curva: sconsolato il campione iberico, che sembrava in grado di strappare la pole position al compagno di squadra. Alla fine, quindi, Pecco Bagnaia partirà davanti a tuttiin questa stagione complicata: in prima fila Marquez e Quartararo mentre Bezzecchi deve accontentarsi della quarta posizione.