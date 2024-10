MotoGP, Bagnaia suona la carica: l'italiano vince in Giappone davanti a Martin

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul tracciato di casa della Honda, la Ducati suona una musica magistrale, piazzando cinque piloti nei primi cinque posti. Non è più una notizia la supremazia dalla casa italiana, che ha già cinquistato il titolo costruttori, mentre merita un plauso la gara di Pecco Bagnaia che una volta ottenuta la prima posizione, grazie a un bruciante scatto al via, non l'ha più lasciata. L'italiano ha gestito ottimamente questo importante passaggio stagionale, regolando a distanza la rimonta di Martin che si stoppa al secondo posto. Adesso, il distacco in classifica fra i due piloti è di 10 punti a favore dell'iberico. Sul podio di Motegi ci sale anche Marc Marquez, il quale riesce a tenere dietro alle spalle l'altra Desmosedici ufficiale di Enea Bastianini.

I primi giri da gara

Niente pioggia quando scatta l'ora della MotoGP sul tracciato di Motegi: 24 giri da disputare su un asfalto viscido ma non bagnato. Appena si spengono i semafori, Bagnaia disegna uno scatto al via formidabile, la sua Ducati vola al primo posto superando Pedro Acosta che resiste disperatamente in seconda posizione. Durante il primo giro si accende la stella di Jorge Martin che in bagarre strapazza sia Bastianini sia Marc Marquez, raggiungendo il quarto piazzamento in poche curve. In posizione di podio, dietro a Pecco e al giovane Acosta, viaggia con un bel ritmo Brad Binder, su KTM. Il sudafricano però non riesce a resistere all'irrefrenabile voglia di rimonta di "Martinator", che in una manciata di tornate lo scavalca. Lo spagnolo beneficia anche della caduta di Acosta, come nella Sprint Race, e si mette all'inseguimento di Bagnaia, il leader della corsa.

Bagarre alle spalle di Bagnaia

Quando mancano 18 giri alla fine, il solitario Bagnaia al comando della corsa deve guardarsi da Martin, che alle spalle spinge per rosicchiare, a ogni passaggio, qualche centesimo di secondo di svantaggio. Lo spagnolo è indiavolato e non sembra voler lasciare al rivale quei cinque punti che l'italiano guadagnerebbe nei suoi confronti con la vittoria. Alle spalle dei due contendenti al titolo è Marc Marquez a comandare un trenino che vede coinvolti Binder, Bastianini, Miller e Morbidelli. Più distaccati i vari Bezzecchi, Espargaro e Di Giannantonio. Il duello fra Bastianini e Binder tiene incollati gli spettatori agli schermi, almeno fino a quando l'italiano non rompe gli indugi e conquista aspramente il quarto posto.

Ultime fasi di gara

Dopo il giro di boa si dilatano le posizioni in classifica. Bagnaia difende col coltello fra i denti la testa della corsa, allungando il passo su Martin appena lo spagnolo sembra avvicinarsi in modo preoccupante. Lotta a distanza fra i due, a colpi di ritmo e giri veloci, con Bagnaia che dopo una fase di gestione sceglie di spingere per lasciare fra sé e il rivale iberico un bel margine. A dieci giri dal termine il campione del mondo in carica cuce 1,5 secondi di distacco fra la sua Ducati e quella di Martinator. La sinfonia di Pecco prosegue colpo su colpo, danzando a cavallo della Desmosedici sull'armonica pista giapponese come un vero cavaliere.

Un vantaggio che dura in modo inesorabile fino alla bandiera a scacchi, sotto alla qualeper una vittoria guadagnata e conquistata fin dal primo giro. Secondo un mai domo, abile a mettere insieme una rimonta stupenda. Sul terzo gradino del, che ha la meglio su Bastianini quarto e Morbidelli quinto.