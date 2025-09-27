MotoGP, Bagnaia da urlo a Motegi: conquista pole e Sprint Race

Pecco Bagnaia si ritrova nel momento più difficile della stagione e firma una strepitosa doppietta pole-Sprint Race nel GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale MotoGP. A Motegi, il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti e guadagna progressivamente terreno lungo la prima metà della gara da dodici giri. Con lui sul podio salgono il compagno di squadra Marc Marquez e Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede Joan Mir con la Honda factory. Per Pecco si tratta del 12° successo in una gara Sprint e della prima da quasi un anno a questa parte.

Fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin con le due Aprilia ufficiali. Il campione in carica arriva lungo all'interno dalla staccata di curva uno, centrando la moto gemella dell'italiano. Per Martin purtroppo frattura scomposta della spalla destra. Accertamenti medici in circuito anche per Bezzecchi. Scorrendo la classifica, Franco Morbidelli è quinto davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Raul Fernandez dalla sesta alla ottava casella del ranking, mentre Ai Ogura e uno spento Alex Marquez completano la top ten dell'ordine d'arrivo.

Qualche ora prima, Bagnaia si prende la seconda pole stagionale dopo quella della scorsa estate a Brno. Con un tempo da un minuto, 42 secondi e 911 millesimi, il pilota Ducati stacca di novantadue millesimi su Joan Mir con la Honda ufficiale e di 132 millesimi il leader del Mondiale Marc Marquez che completa la prima fila. La seconda fila è aperta da Pedro Acosta con la KTM Red Bull, staccato di 158 millesimi dal tempo-pole di Bagnaia. Al suo fianco Fabio Quartararo con la Yamaha factory (+0.244) e Franco Morbidelli che chiude a 259 millesimi da Bagnaia. Solo ottavo Alex Marquex con la Ducati Gresini, unico pilota ancora in grado di impedire al fratello Marc di conquistare il suo nono titolo iridato e di farlo questo weekend in Giappone.

"Sono felicissimo di essere tornato a fare quello che mi piace, cioè partire bene e interpretare una bella gara. Devo ringraziare ancora i ragazzi del team per il loro lavoro". Sono state le prime parole di Bagnaia. "Finalmente abbiamo ritrovato il bandolo della matassa, anche se con un po' di ritardo" ha commentato Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. "Ora pensiamo a festeggiare la vittoria, cosa succederà dopo di vedrà, ci sono state gare che pensavamo favorevoli e poi non è andata come speravamo" ha aggiunto a Sky Sport. "Vincere la gara di domani? Non me ne frega un c... La mia priorità è chiudere per il Mondiale" .

"Quando non hai niente da perdere vai leggero, è vero che ci sono altri match point, ma meglio chiudere prima che dopo" h

Marc Marquez - oggi secondo nella sprint - è stato quanto mai esplicito sulla strategia che lo guiderà nel GP del Giappone.a aggiunto.