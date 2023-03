MotoGP, Bagnaia vince la Sprint Race a Portimao. Marquez conquista la pole

Pecco Bagnaia vince la prima Sprint Race della storia della MotoGP. Sul circuito di Portimao, sede del Gran Premio del Portogallo che inaugura la stagione 2023 del motomondiale, il pilota torinese - scattato dalla seconda posizione in griglia - va a vincere approfittando nell'ultimo giro di un errore di Jorge Martin, alla fine secondo con la Desmosedici targata Prima Pramac.

Completa il podio Marc Marquez con la Honda, protagonista qualche ora prima nelle qualifiche dove aveva conquistato la pole. Quarta piazza per Jack Miller con la Ktm, quindi le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò che precedono Miguel Oliveira e Johann Zarco. Nono Alex Marquez, solo decimo il vicecampione del mondo uscente Fabio Quartararo con la Yamaha.

Ecco l'arrivo della Sprint Race di Portimao: 1. Bagnaia; 2. Martin; 3. Marc Marquez; 4. Miller; 5. Vinales; 6. Aleix Espargaro; 7. Oliveira; 8. Zarco; 9. Alex Marquez.

Cos'è la Sprint Race

Da quest'anno l'introduzione della Gara Sprint al sabato cambia l'intero format dei Gran Premi. A differenza di quanto avviene in Formula 1, le Sprint Race della MotoGP si corrono in tutti i weekend di gara presenti nel calendario.

Il regolamento prevede che a determinare la griglia di partenza siano le qualifiche con Q1 e Q2 di scena al sabato mattina. La Sprint Race dura la metà dei giri programmati per la tradizionale gara della domenica arrotando eventualmente per difetto (nel GP del Portogallo a Portimao dove la gara della MotoGP della domenica prevede 25 giri, la sprint del sabato dura 12 giri) e assegna punti iridati ai primi nove piloti che taglieranno il traguardo. Al termine va in scena una premiazione per i primi tre classificati. L'ordine d'arrivo della Sprint Race non stabilisce la griglia di partenza della gara della domenica.

La gara sprint della MotoGP del sabato assegna punti valevoli per le classifiche iridate piloti e costruttori ai primi nove classificati in base al piazzamento da loro ottenuto come elencati di seguito:

Vincitore: 12 punti

2° classificato: 9 punti

3° classificato: 7 punti

4° classificato: 6 punti

5° classificato: 5 punti

6° classificato: 4 punti

7° classificato: 3 punti

8° classificato: 2 punti

9° classificato: 1 punto

Marquez in pole

Uno straordinario Marc Marquez conquista la prima pole position stagionale della MotoGp. Sul circuito di Portimao, lo spagnolo piazza un sontuoso 1.37.226 in sella alla sua Honda. Con lui in prima fila ci sarà il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Sesto tempo per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre il vice campione del mondo Fabio Quartararo scatterà solo 11° con la Yamaha.

Questa la griglia di partenza della gara del Gran Premio di Portimao: 1 M. Marquez, 2 Bagnaia, 3 Martin, 4 Oliveira, 5 Miller, 6 Bastianini, 7 Vinales, 8 Bezzecchi, 9 Marini, 10 Zarco, 11 Qauartararo, 12 A. Espargaro, 13 A. Marquez, 14 Mir, 15 Binder, 16 Rins, 17 Morbidelli, 18 Nagakami, 19 A. Fernandez, 20 R. Fernandez, 21 Di Giannantonio.

