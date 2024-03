MotoGP, Bastianini in pole dopo quasi 2 anni. Bagnaia solo quarto

Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo in corso sul circuito di Portimao sorridono ancora alla Ducati ma, stavolta, non al campione del mondo. A partire dalla pole position nella gara di domenica, infatti, sarà Enea Bastianini, che già dalle prove libere si era dimostrato estremamente competitivo. Il 1’37”706 del pilota romagnolo partirà quindi dalla prima posizione sia nella Sprint Race di sabato pomeriggio che nella gara di domani. Buon risultato anche per l’Aprilia, che porta Maverick Vinales in seconda posizione, nonostante un virus intestinale abbia complicato decisamente il suo compito. Meno bene, invece, Jorge Martin, che non ha trovato il giro giusto per mettere il tempo e Pecco Bagnaia, che chiude la prima fila.

Bagnaia non brillante

La mattinata del campione del mondo non era iniziata al meglio, dimostrando che, almeno sul tracciato lusitano, non è in grado di tenere il passo del compagno di squadra, che è riuscito a tenerselo dietro di 216 millesimi di secondo. Questo non vuol assolutamente dire che Pecco non possa giocarsela sia nella Sprint Race che domani in corsa. Passi avanti per la KTM di Miller e per Marco Bezzecchi, che cerca di mettersi alle spalle l’incubo di Losail. Meno bene Marc Marquez e Fabio Quartararo, decisamente meno competitivi. Il pilota riminese conquista la pole dopo esattamente 581 giorni, ovvero dal GP d’Austria del 2022 ed è stato praticamente perfetto.

L’Aprilia di Vinales si è comunque dimostrata esternamente competitiva, riuscendo a chiudere il giro con soli 82 millesimi di secondo di distacco mentre il passo di Marquez e Binder era sembrato più competitivo, ma sono mancati proprio quando si doveva mettere il giro veloce dopo due cadute nel primo tentativo, dovendo passare alla moto di riserva. L’ex campione del mondo è sembrato molto deluso, consapevole che la prima fila era decisamente alla portata della Ducati del Team Gresini. Nelle retrovie, alla pessima prova di Alex Marquez, primo nella Q1 ma costretto al box nel Q2, incoraggianti passi avanti della Yamaha M1 di Alex Rins, 11° ma in netto miglioramento.

Si replica alle 16 con la Sprint Race mentre il Gran Premio prenderà il via