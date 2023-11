MotoGP, Bastianini trionfa in Malesia. Bagnaia (terzo) guadagna 3 punti su Martin

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. A distanza di più di un anno dall'ultimo successo (Aragona nel settembre 2022), il pilota romagnolo della Ducati ha preso subito la testa ed è andato in fuga davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo Pecco Bagnaia (Ducati) protagonista di un duello iniziale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) finito quarto alla bandiera a scacchi.

Quinto posto per Fabio Quartararo (Yamaha), sesto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), settimo Franco Morbidelli (Yamaha), ottavo Jack Miller (Ktm), nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e decimo Luca Marini (Ducati Mooney). In classifica Bagnaia allunga da +11 a +14 nei confronti del rivale per il titolo Jorge Martin.

La gara

Ottima partenza di Bastianini, che con una buona traiettoria, da terzo, sale in testa. Alex Marquez secondo, Bagnaia è terzo. Martin quarto. I primi due piloti in testa hanno già staccato il resto del gruppo. I due rivali per il Mondiale stanno evitando di spingere per non stressare le gomme, viste le alte temperature a Sepang, lo spagnolo è distante due decimi da Pecco. Martin prova un primo sorpasso su Bagnaia, il campione del mondo resiste e mantiene la posizione. Lo spagnolo ci riprova qualche curva dopo, nasce un duello spettacolare tra i due rivali per il titolo. Per adesso Bagnaia resta davanti.

HEAD-TO-HEAD!



The title contenders delight us with an EPIC battle for P3! Enjoy it here for free! #MalaysianGP | VIDEO https://t.co/QZPDIe9weF — MotoGP™ (@MotoGP) November 12, 2023

Al quinto giro Bastianini prova ad allungare, il pilota Ducati adesso ha 5 decimi di vantaggio su Alex Marquez. Bagnaia in terza posizione distante un secondo e mezzo dal gruppo di testa. Dopo il duello al quarto giro, adesso Martin è distante 7 decimi da Pecco. A metà gara i quattro piloti in testa mantengono i distacchi: Bastianini ha un vantaggio di un secondo su Alex Marquez, Bagnaia ha un vantaggio di un secondo da Martin. Il resto del gruppo è molto distante: Bezzecchi, in quinta posizione, ha un distacco di 4 secondi da Martin. I primi 4 piloti stanno facendo una gara a parte.

Comfortably in the lead so far! @Bestia23's last podium finish happened RIGHT HERE in 2022! #MalaysianGP pic.twitter.com/7ihnoNVZzT — MotoGP™ (@MotoGP) November 12, 2023

Bastianini sembra ormai irraggiungibile, il suo vantaggio su Alex Marquez arriva adesso a un secondo e otto decimi, una gara fin qui dominata sin dal primo giro. Mentre tra Bagnaia e Martin, ci sono 5 secondi di distanza. Nessuno riesce ad avvicinarsi al pilota riminese, che dopo tanti momenti difficili in questa stagione a causa di diversi infortuni, conquista la sua prima gara nel 2023. In seconda posizione Alex Marquez. Bagnaia chiude sul podio al terzo posto. Martin deve accontentarsi del quarto (a distanza di 7 secondi da Pecco).