MotoGP, Bezzecchi conquista la pole sotto il diluvio di Silverstone. Bagnaia cade ed è 4°

Sotto il diluvio di Silverstone Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, nonostante una caduta nel finale, ha conquistato la pole position nel Gp della Gran Bretagna di MotoGp con il tempo di 2:15.359, precedendo Jack Miller con del Red Bull KTM Factory Racing e Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing MotoGp.

Quarta la Ducati di Pecco Bagnaia, anche lui caduto nei minuti finali senza avere il tempo per un ultimo tentativo. Il leader del Mondiale è lontano +0.736 centesimi dalla pole. Al fianco del campione in carica ci saranno Augusto Fernandez con la GASGAS (promosso dal Q1 con il secondo tempo dietro a Franco Morbidelli) e Luca Marini che - come il compagno di squadra Bezzecchi, chiude le prove perdendo il controllo della sua Ducati sull'asfalto allagato dalla pioggia incessante.

Dalla terza fila prenderanno il via Jorge Martin, Maverick Vinales e Johann Zarco, con lo spagnolo di Aprilia affiancato dalla formazione Prima Pramac al gran completo. Chiudono il ranking del Q2 (e vano quindi ad occupare la quarta file) Brad Binder, Franco Morbidelli (dominatore del Q1) e Aleix Espargarò che - con la Aprilia ufficiale - era stato decisamente brillante sull'asfalto asciutto nella giornata d'apertura del weekend.

Non superano il taglio del Q1 Enea Bastianini e Marc Marquez. L'otto volte iridato paga l’incontro un po' troppo ravvicinato in pista con il compagno di squadra Jan Mir che verosimilmente gli costa i centesimi di secondo necessari per proseguire le due qualifiche. La quarta fila è chiusa dal rientrante Pol Espargarò che completa la miglior qualifica dell'anno (almeno fin qui) per GASGAS.

Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Fabio Di Giannantonio si allineeranno in sesta fila, mentre dalla settima scatteranno Mir, Raul Fernandez e Takaaki Nakagami. Ottava ed ultima fila in (tutt'altro che) perfetta solitudine per un arrabbiato Fabio Quartararo che non riesce praticamente a chiudere un giro all'altezza della situazione in sella ad una Yamaha evidentemente ingovernabile sull'asfalto bagnato. Nel pomeriggio, alle 16, la Sprint Race.

"Da un momento all'altro la pista si è annacquata, ho trovato una pozzangherona e la moto mi è sparita da sotto. Speriamo che cali un pò perché in queste condizioni correre è pericoloso. Siamo un pò al limite. Spero sempre nell'asciutto, ma vediamo come va". Lo ha affermato a Sky Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), in pole nel GP di Gran Bretagna e nella Sprint Race su una pista resa proibitiva dal maltempo.

Il pilota del Mooney VR46 partirà davanti a tutti nella Sprint Race a Silverstone #MotoGP | #BritishGP | #Bezzecchi pic.twitter.com/epYgRKtFek — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 5, 2023

Griglia di partenza

PRIMA FILA

1. Marco Bezzecchi (Ducati)

2. Jack Miller (KTM)

3. Akex Marquez (Ducati)

SECONDA FILA

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Augusto Fernandez (KTM)

6. Luca Marini (Ducati)

TERZA FILA

7. Jorge Martin (Ducati)

8. Maverick Vinales (Aprilia

9. Johann Zarco (Ducati)

QUARTA FILA

10. Brad Binder (KTM)

11. Franco Morbidelli (Yamaha)

12. Aleix Espargaro (Aprilia)

QUINTA FILA

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Marc Marquez (Honda)

15. Pol Espargaro (KTM)

SESTA FILA

16. Miguel Oliveira (Aprillia)

17. Iker Lecuona (Honda)

18. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

SETTIMA FILA

19. Joan Mir (Honda)

20. Raul Fernandez (Aprilia)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

OTTAVA FILA

22. Fabio Quartararo (Yamaha)