MotoGP Francia, Bagnaia conquista la pole davanti a Marquez e Marini

Sarà la Ducati di Pecco Bagnaia a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Francia, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il campione del Mondo in carica ha chiuso le qualifiche di Le Mans in 1'30''705, soffiando all'ultimo istante utile il miglior tempo alla Honda del rientrante Marc Marquez (+ 0''058). In prima fila anche la Ducati VR46 di Luca Marini (+ 0''137), partito dal Q1, mentre dovrà accontentarsi della settima casella di partenza il suo compagno di team, Marco Bezzecchi (+ 0''468).

Dopo una notte di piogge è dunque a Pecco a strappare il miglior tempo, centrando la sua seconda pole stagionale dopo quella di Austin. Una qualifica in crescendo per il torinese, chiusa con un quarto settore da paura all'ultimo tentativo utile. Un pizzico di delusione per Marquez, che sperava nel rientro in grande stile dopo il lungo infortunio per l'incidente di Portimao, ma che potrà comunque lottare per la vittoria dalla seconda piazza.

La Ducati continua a prendersi la scena: non solo il terzo tempo di Luca Marini, bravissimo a conquistarsi il Q2, ma anche il quinto di Jorge Martin con la Pramac, che scatterà dalla seconda fila tra la Ktm di Miller e l'Aprilia di Vinales. Monopolio Ducati anche in terza fila, con la Gresini di Marquez e l'altra Prama di Zarco alle spalle di Marco Bezzecchi. Quarta fila invece per l'altra Ktm di Binder, per l'altra Aprilia di Espargaro (vittima di una rovinosa caduta) e per la Ktm GasGas di Augusto Fernandez, anche lui passato dal Q1.

Qualifica disastrosa, ancora una volta, per le Yamaha: l'idolo di casa Quartararo, seppur per pochi millesimi, perde all'ultimo respiro l'accesso al Q2 e partirà in 13ª posizione, mentre Franco Morbidelli, mai in lotta, dovrà accontentarsi della 17ª. Non sorridono neanche in casa Honda, dove dietro a Marquez c'è il vuoto totale: 14° tempo per la Idemitsu di Nakagami, 16° per l'altra Hrc ufficiale di Mir e 18° per la LCR di Rins.

"É stato un inizio di week-end tra i più difficili in assoluto. Abbiamo avuto tanti problemi con diverse cose. Per carità, il feeling è buono, siamo veloci e tutto è perfetto". Così, ai microfoni di Sky Sport, Pecco Bagnaia, primo nella griglia di partenza del GP di Francia. "Il mio setting mi aiuta tanto nei primi tre settori, la prima chicane è viscida ma siamo molto veloci nel resto. Le qualifiche sono andate bene, aspettiamo la Sprint race ma siamo competitivi" , ha concluso il campione del mondo in carica.

La griglia di partenza

Pecco Bagnaia, Ducati 1'30.705 Marc Marquez, Honda 1'30.763 Luca Marini, Ducati VR46 1'30.842 Jack Miller, KTM 1'30.984 Jorge Martin, Ducati Pramac 1'31.023 Maverick Viñales, Aprilia 1'31.120 Marco Bezzecchi, Ducati VR46 1'31.173 Alex Marquez, Ducati Gresini 1'31.275 Johann Zarco, Ducati Pramac 1'31.298 Brad Binder, KTM 1'31.445 Aleix Espargaro, Aprilia 1'31.523 Augusto Fernandez, GasGas Tech3 1'31.596 Fabio Quartararo, Yamaha 1'31.366 Takaaki Nakagami, LCR Honda 1'31.545 Fabio Di Giannantonio, Ducati Gresini 1'31.718 Joan Mir, Honda 1'31.810 Franco Morbidelli, Yamaha 1'31.886 Alex Rins, LCR Honda 1'31.959 Danilo Petrucci, Ducati 1'32.092 Lorenzo Savadori, Aprilia RNF 1'32.410 Jonas Folger, GASGAS Tech3 1'33.605