MotoGP Francia: gli orari, la griglia di partenza e dove vedere la gara in tv

La MotoGP in pista a Le Mans per il quinto atto della stagione. Dopo il successo di Jerez de la Frontera, Pecco Bagnaia, tornato in testa al Mondiale, proverà a ripetersi sul circuito francese, con un compagno inedito: Danilo Petrucci sostituisce l'infortunato Enea Bastianini. Intanto il campione del mondo in carica ha conquistato una favolosa pole e chiuso la Sprint Race al terzo posto.

A Le Mans si rivede Marc Marquez dopo aver saltato le ultime tre gare in seguito alla caduta nella gara inaugurale di Portimao. Novità anche in casa Aprilia, che porta in pista il collaudatore Lorenzo Savadori al posto di Miguel Oliveira (out per la frattura all'omero rimediata nell'incidente con Fabio Quartararo al via del GP di Spagna). Proprio Quartararo è chiamato al riscatto dopo il difficile weekend di Jerez, suo e della Yamaha.

La griglia di partenza

Tredicesima pole per Bagnaia, la 74ª per la Ducati in top class. Nell'ultimo giro a sua disposizione Pecco strappa la pole, in 1'30"705. Secondo posto per la Honda di Marc Marquez, a 58 millesimi, terzo Luca Marini (a 137 millesimi) con la Ducati della Mooney VR46 Racing Team. Quarto posto per l'australiano Jack Miller (Ktm, +0"279), quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"318). Sesto posto per Maverick Viñales, settimo Marco Bezzecchi, ottavo Alex Marquez, nono Zarco e decimo Binder.

Pecco Bagnaia, Ducati 1'30.705 Marc Marquez, Honda 1'30.763 Luca Marini, Ducati VR46 1'30.842 Jack Miller, KTM 1'30.984 Jorge Martin, Ducati Pramac 1'31.023 Maverick Viñales, Aprilia 1'31.120 Marco Bezzecchi, Ducati VR46 1'31.173 Alex Marquez, Ducati Gresini 1'31.275 Johann Zarco, Ducati Pramac 1'31.298 Brad Binder, KTM 1'31.445 Aleix Espargaro, Aprilia 1'31.523 Augusto Fernandez, GasGas Tech3 1'31.596 Fabio Quartararo, Yamaha 1'31.366 Takaaki Nakagami, LCR Honda 1'31.545 Fabio Di Giannantonio, Ducati Gresini 1'31.718 Joan Mir, Honda 1'31.810 Franco Morbidelli, Yamaha 1'31.886 Alex Rins, LCR Honda 1'31.959 Danilo Petrucci, Ducati 1'32.092 Lorenzo Savadori, Aprilia RNF 1'32.410 Jonas Folger, GASGAS Tech3 1'33.605

Chi ha vinto la Sprint Race

Jorge Martìn sorprende tutti e trionfa nella Sprint Race di Le Mans, tornando a vincere in MotoGP a quasi due anni di distanza dall'ultima volta. Lo spagnolo del team Pramac parte fortissimo dalla quinta casella, si incolla agli scarichi della Ducati di Bagnaia, poi lo passa e prende il largo, tagliando il traguardo in solitaria. A quasi due secondi da lui la Ktm di Brad Binder, che si conferma specialista delle Sprint, mentre Pecco si prende il terzo gradino del podio dopo un lungo e spettacolare duello con la Honda del rientrante Marquez, nel finale infilato anche dalla Ducati VR46 di Luca Marini.

La classifica

Pecco Bagnaia allunga a 94 punti dopo la Sprint di Le Mans: alle sue spalle ora c'è Brad Binder (71), che sorpassa Marco Bezzecchi (68) ed è a 23 lunghezze dal campione del mondo della Ducati. Quarto posto per Jorge Martìn (60 punti), dopo il trionfo nella gara veloce. In quinta posizione Luca Marini (54). Seguono a ruota Johann Zarco (50), Maverick Viñales e Jack Miller (49).

Il circuito

Un tracciato, quello francese, ricco di storia e con un'anima italiana: intitolato all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica. Si trova a cinque chilometri a sud della città di Le Mans e a 200 chilometri da Parigi ed è stato costruito nel 1965 attorno alla pista della 24 Ore di Le Mans. Alla fine degli anni sessanta viene scelto per la prima volta per ospitare un Gran Premio del Motomondiale. Nel 1995 la tappa francese del Motomondiale fu cancellata dopo il grave incidente occorso al pilota Alberto Puig per poi tornare nel 2000 dopo aver effettuato una serie di lavori per migliorare la sicurezza del circuito.

La pista stretta è caratterizzata da curve particolari che obbligano il pilota a brusche frenate e improvvise accelerazioni. Il tracciato è lungo 4,19 chilometri ed è caratterizzato da 5 curve a sinistra e nove curve a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il maggior numero di vittorie conseguite sul circuito di Le Mans appartiene a Jorge Lorenzo con cinque successi, seguono Valentino Rossi e Marc Marquez con tre. Il record del circuito, nonché migliore pole, è stato siglato nel 2022 da Pecco Bagnaia con il tempo di 1'30"450.

Dove vedere il GP di Francia

La gara è in programma domenica 14 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini, e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Alle 17.05 la differita su TV8. Le altre classi: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2.

Programmazione Sky e NOW

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05)

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20)

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 17.05)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Programmazione TV8

Ore 14:05 - Moto3 Gara

Ore 15:20 - Moto2 Gara

Ore 17:05 - MotoGP Gara