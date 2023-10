MotoGP Giappone, pioggia e gara interrotta al 13° giro poi la vittoria di Martin davanti a Bagnaia

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGp a Motegi. In seconda posizione il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo Marc Marquez con la Honda. La gara è stata fermata al 13° giro sui 24 previsti a causa della forte pioggia che impediva ai piloti di avere una buona visione in pista. In base al regolamento sono stati assegnati tutti i punti previsti normalmente previsti in quanto i piloti hanno completato più della metà della gara. In classifica piloti Bagnaia è primo con 3 punti di vantaggio su Martin.

Si parte sotto la pioggia. Martin resta davanti, poi Miller, Bagnaia, Miller e Marquez. Parte male Bezzecchi, decimo, dopo essersi toccato con Zarco e Viñales (che cade). La gara vine dichiarata bagnata e si passa alla procedura flag-to-glag: i piloti possono rientrare ai box per cambiare la moto, passando dall'assetto da asciutto alle gomme da bagnato.

Tutti i piloti, molto cauti nel primo giro, vanno ai box per il cambio moto. Al rientro dai box, in testa c'è Pirro, che è uno dei pochi a non aver cambiato la moto passando all'assetto da bagnato. Errore per Martin, lo spagnolo va larghissimo e rientra in pista nono. Rientra ai box anche Pirro. Il nuovo leader è ora Aleix Espargarò, che guida un gruppo compatto con Marquez, Bagnaia, Bezzecchi e Martin.

Caduta per Binder. Doppio sorpasso per Martin, che va in testa. Le modifiche alla classifica sono continue: primo Martin, secondo Bagnaia, terzo Aleix Espargarò, quarto Bezzecchi . Crolla al sesto posto Marquez. Martin ha 1" di vantaggio su Bagnaia, 2"6 su Bezzecchi e 3"2 su Oliveira. Marquez è ora quinto a 3"6. Scavallata la metà gara: il leader è sempre Martin, che ha aperto un distacco di 1"6 su Bagnaia. L’italiano vede ricongiungersi alle sue spalle il gruppetto con Bezzecchi, Marquez , Espargarò e Oliveira. Alcuni piloti fanno dei gesti per chiedere lo stop. Arriva la bandiera rossa che ferma la gara.

I piloti tornano in pista per la procedura di ripartenza rapida, ecco lo schieramento della nuova partenza (che rispecchia le posizioni dei piloti al momento dello stop per pioggia). Quartararo e Marc Marquez sollevano il braccio, segnalando che non si può correre in queste condizioni. Viene esposta la bandiera rossa nuovamente. Non ci sono le condizioni per continuare la gara, troppo pericoloso girare con questa pioggia, soprattutto a causa della scarsa visibilità. Avendo percorso più del 50% dei giri, viene assegnata la quantità normale di punti a ciascun pilota (nonostante la gara sia stata interrotta).

L'ordine di arrivo

Jorge Martin (Ducati) Pecco Bagnaia (Ducati) +1.413 Marc Marquez (Honda) +2.103 Marco Bezzecchi (Ducati) +2.943 Aleix Espargarò (Aprilia) +3.181 Jack Miller (KTM) +6.837 Augusto Fernandez (KTM) +7.587 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +8.602 Raul Fernandez (Aprilia) +11.229 Fabio Quartararo (Yamaha) +12.244. @88jorgemartin wins

Le reazioni

"Ero convinto di poter fare ancora bene. Quando ha iniziato a piovere ho cercato di vedere anche le mosse degli altri e ho deciso di fermarmi per cambiare gomme. Dopo il pit-stop c'è stata un pò di confusione, non sapevo bene in che posizioni fossi, ma sentivo di avere un gran feeling con la moto e sono tornato davanti. Sono felice di quest'altra vittoria". Queste le parole di Jorge Martin dopo il successo nel Gran Premio del Giappone, che lo proietta a soli 3 punti di distanza in classifica dal leader Bagnaia, arrivato secondo con la Ducati.

"E' il primo podio per me sotto la pioggia, sono molto contento. La situazione era molto rischiosa, magari avrei potuto anche vincere ma va bene così. Jorge ha guadagnato altri punti ma sono comunque felice" , ha detto l'azzurro a fine gara. Terzo posto per Marc Marquez su Honda: "Mi sono divertito, quando ha iniziato a piovere con più intensità ho attaccato di più e aumentato il passo. Poi però alla fine c'era troppa acqua in pista per continuare a correre" , ha dichiarato lo spagnolo.

