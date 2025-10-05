MotoGP, in Indonesia trionfa Aldeguer: a terra Marquez, Bezzecchi e Bagnaia

Dopo la vittoria di Bezzecchi nella sprint race, il weekend indonesiano della MotoGp si conclude in maniera del tutto deludente per i centauri italiani. Il pilota Aprilia parte malissimo e sbaglia già nel primo giro in staccata, travolgendo il campione del mondo Marc Marquez: i due centauri cadono pesantemente a terra, con lo spagnolo che riporta una frattura alla clavicola. Poco dopo si conclude nel modo peggiore il fine settimana di Pecco Bagnaia: a terra anche il piemontese, mai competitivo sul circuito di Mandalika.

Ad approfittarne è il pilota del team Gresini Fermin Aldeguer che si libera di Marini ed Acosta, portando a casa la sua prima vittoria nella categoria regina in maniera enfatica, con quasi dieci secondi di vantaggio sui rivali. Dopo una bagarre emozionante nel finale, sul podio salgono Acosta ed Alex Marquez: Marini, che aveva perso parecchie posizioni dopo un contatto con Fernandez, riesce a rimontare nel finale ma deve accontentarsi del quinto posto.

Disastro Bezzecchi, assolo Aldeguer

Dopo la vittoria in rimonta di Bezzecchi nella sprint race ed i problemi di Marquez e Bagnaia, l’attesa per il via del Gran Premio di Indonesia era alle stelle. Dopo aver conquistato la pole position, l’alfiere dell’Aprilia conferma ancora come la partenza non sia la sua specialità: avvio da dimenticare per Bezzecchi, che perde ben sei posizioni. A scattare meglio di tutti è Pedro Acosta, seguito da Luca Marini ed Aldeguer. La domenica del pilota romagnolo diventa nerissima nel primo giro, quando perde il controllo della sua moto, stendendo anche Marc Marquez: gran botta per entrambi i centauri, che, per fortuna riescono subito a rialzarsi. Nel frattempo Acosta apre un po’ di margine su Marini, che deve guardarsi le spalle dal giovane del team Gresini: Aldeguer sembra averne più di tutti visto che prima scavalca il romagnolo e poi si mette negli scarichi del pilota della Ktm, tentando più volte il sorpasso. Nonostante il cambio moto, continuano i problemi per Pecco Bagnaia, mai veramente competitivo sul tracciato di Mandalika: il piemontese, nel tentativo di rientrare nella top 10, esagera e finisce a terra, concludendo nel modo peggiore un weekend partito male e continuato peggio.

MASSIVE CRASH FOR BEZ AND @marcmarquez93



Thankfully both are walking away#IndonesianGPpic.twitter.com/hqM7sKqVV0 — MotoGP (@MotoGP) October 5, 2025

A sedici giri dalla bandiera a scacchi, Fermin Aldeguer viaggia su ritmi insostenibili per i rivali: tre secondi di vantaggio su Acosta e Marini, che stanno battagliando per il secondo posto. Il duello è emozionante, a colpi di sorpassi e controsorpassi mentre il fine settimana di Enea Bastianini si complica di colpo quando la sua moto lo tradisce, costringendolo ad un mesto ritiro. Nel frattempo, si recano al centro medico per controlli sia Marc Marquez che Marco Bezzecchi: il dottor Charte conferma che il campione del mondo ha subito una piccola frattura alla clavicola. Attardato dalla battaglia con Acosta, Marini è incalzato da Raul Fernandez: i due si toccano ed il pilota Honda scivola in ottava posizione. Rins ne approfitta per portarsi in scia di Acosta, seguito dal redivivo Alex Marquez. Mentre Aldeguer continua ad allungare sui rivali, Alex Rins riesce a strappare la seconda piazza ad Acosta ma la battaglia è solo all’inizio.

A sei giri dalla fine è Alex Marquez a mettersi dietro l’alfiere della Ktm e salire sul podio virtuale ma alla bagarre si aggiunge anche Brad Binder, che sta rimontando forte. Alla fine il più soddisfatto di tutti è Aldeguer,di sempre in MotoGp dopo una dimostrazione di forza impressionante.