MotoGP, Malesia: caduta di Bagnaia durante la Sprint Race

Il duello che tutti aspettavano finisce troppo presto. Al terzo giro della Sprint Race del GP della Malesia, una buona porzione del titolo piloti della MotoGP finisce nella mani di Jorge Martin, perché Francesco "Pecco" Bagnaia cade sul più bello. Retrocesso in seconda posizione e impegnato a inseguire il rivale con un ritmo indiavolato, a curva 9 perde il controllo della sua Ducati e finisce a terra. Nonostante gli sforzi, il piemontese non riesce a ripartire. Rientrando ai box si intuisce una delusione cocente.

I punti di svantaggio per Pecco adesso diventano 29, l'aritmetica ancora non lo condanna ma la strada per il terzo titolo iridato consecutivo si fa più dura che mai. Restano ancora due gare integrali e una Sprint Race per cullare un sogno impossibile.