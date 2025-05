MotoGp, a Silverstone il più veloce è Quartararo. 2° Marquez, terzo Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande soddisfazione in casa Yamaha per la pole conquistata da Fabio Quartararo nel Gp di Gran Bretagna della MotoGp. Il pilota francese, alla terza pole consecutiva, è stato il più veloce in pista nel Q2 con il tempo di 1’57''233, rifilando tre decimi alla Ducati del team Gresini di Aleix Marquez (+0''309).

Terza piazza per la Ducati di Pecco Bagnaia (+0''589), subito davanti al compagno di squadra Marc Marquez, che ha commesso un errore in curva 9 nell’ultimo tentativo a disposizione e scatterà dalla quarta casella. Nella top ten anche Fabio Di Giannanonio, settimo con la Ducati del team VR 46, e Luca Marini, ottavo con la Honda. Decimo Franco Morbidelli con l’altra moto del team VR 46.

Tutti i piloti sono stati costretti a guidare con estrema cautela per le basse temperature dell'asfalto, anche se l'assenza di pioggia in qualche modo ha aiutato, anche se il tracciato in diverse zone risultava umido e insidioso.

Nelle prime prove libere Marquez, leader del mondiale, era stato il più veloce.

"Abbiamo fatto il massimo, dati i limiti nella tenuta dell’anteriore non si poteva rischiare di più e quindi la prima fila è un buon risultato, bisogna essere consapevoli!". Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo le qualifiche. "Oggi pomeriggio cercheremo di dare qualcosa in più per chiudere il gap, specie con Alex che sta facendo la differenza", ha aggiunto il pilota Ducati, riferendosi al Marquez del team Gresini.

"Nella Sprint bisognerà spingere da subito tantissimo e verso fine gara si farà sentire il consumo della gomma dietro - ha spiegato -. Nella gara lunga di domani vedremo anche che gomma scegliere per l’anteriore, perché la soft è davvero soft e va presto in crisi".

Appuntamento alle ore 17.00 per la gara sprint della MotoGp.