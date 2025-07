MotoGP, Marc Marquez domina in Germania e conquista la Sprint Race. Delude Bagnaia

Il solito Marc Marquez domina il sabato della MotoGP in Germania. Il pilota spagnolo su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race, portando a casa la decima vittoria su undici gare corte stagionali e mettendo al sicuro la leadership di un Mondiale MotoGP ormai in cassaforte. Ora sono 78 i punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex, che ha chiuso all'ottavo posto.

Sul circuito del Sachsenring, bagnato per la pioggia, Marquez si complica la vita in partenza, perdendo parecchie posizioni con un errore in curva 1 allo spegnimento dei semafori. Ma la sua rimonta sotto l'acqua è inesorabile, con tempi presto inavvicinabili per chiunque. Gli bastano 15 giri per completare la rimonta, precedendo con un sorpasso l'ottimo Marco Bezzecchi sulla sua Aprilia sempre più in crescita, in testa praticamente per quasi tutta la gara. Terzo posto e iniezione di fiducia per Fabio Quartararo, che dopo aver sprecato tante occasioni dalla pole è riuscito si prende il primo podio stagionale in una Sprint, dopo che la qualifica sembrava averlo relegato a una gara nelle retrovie. Alle sue spalle, anche se di pochissimo, ha chiuso Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.

Paura per Franco Morbidelli, vittima di uno spaventoso incidente in avvio di gara. Il pilota romano è caduto approcciando curva 8, ad oltre 100 km/h, rotolando più volte violentemente sulla ghiaia. Gli esami serviranno a capire se ci sono fratture agli arti o altri danni. Per ora è certo che ha subito una grave contusione alla clavicola ma per fortuna è rimasto cosciente. Decisivo per attutire lo schianto è stato il corretto funzionamento dell’airbag della tuta, che ha evitato conseguenze peggiori. La tuta si è aperta per la reazione dell’airbag, mentre il pilota continuava a rimbalzare sul terreno a velocità elevata. Gara da dimenticare invece per Pecco Bagnaia, solo dodicesimo al traguardo.

Pffff miren la caída de Morbidelli en MotoGP, dió como 7 vueltas. Si no se hizo nada es un milagro pic.twitter.com/jeWOlT4BDQ — Tino (@TinoCLeclerc) July 12, 2025

Domani è in programma la gara lunga, con Marquez che partirà dalla pole position e proverà ancora ad allungare in vetta alla classifica del Mondiale. Prima della Sprint Race, il campione spagnolo ha conquistato la pole position sull’amato circuito del Sachsenring. Si pensava che la pioggia potesse rimescolare le carte, ma ciò è avvenuto solo dalla seconda posizione della griglia, dove scatterà a sorpresa Johann Zarco su Honda. Grande qualifica anche di Bezzecchi, che porta finalmente l’Aprilia in prima fila, che si ritrova un’occasione unica per puntare al podio e scalare altre posizioni in classifica. Altra qualifica anonima per Bagnaia.

Alle prese con i tanti cambiamenti sulla sua Ducati, il piemontese non trova il miglior feeling sul bagnato e partirà undicesimo. Quarto tempo per Morbidelli, le cui condizioni sono da monitorare dopo la caduta nella gara corta.

Bagnaia praticamente è stato il peggiore tra coloro che hanno disputato la Q2, visto che, l’altro a passare dalla Q1, è stato subito vittima di una brutta caduta e non ha registrato nemmeno un tempo. Lo spagnolo della Ktm si è fratturato una spalla: per lui il weekend di gara finisce qui.