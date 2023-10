MotoGP, Marc Marquez lascia la Honda: ecco dove correrà la prossima stagione

Il divorzio annunciato tra Marc Marquez e la Honda, dopo 11 anni di competizioni e vittorie nel Mondiale MotoGP, è stato ufficializzato da Honda Racing Corporation. La notizia era nell'aria ormai da un po', mancava solo l'ufficialità ed è arrivata anche quella: nonostante li leghi ancora un anno di contratto, a fine stagione le strade della Honda e di Marquez si separeranno.

"Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del campionato MotoGp - si afferma in una nota -. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi e continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti appuntamenti della stagione".

"Grazie per questo grande viaggio. Undici anni insieme. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili: 6 Mondiali, 5 Triple Corone, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole. Sorrisi, pianti, gioie, momenti duri ma soprattutto una relazione unica e irripetibile. Separati ma per sempre uniti". Così Marc Marquez via social saluta la Honda.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. 11 años juntos.





Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

Il pilota spagnolo e il team hanno vinto insieme sei campionati del mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position. Marquez ha ottenuto la sua vittoria d'esordio in MotoGp con la Honda RC213V al Gp delle Americhe ad Austin, nel 2013, diventando il più giovane vincitore della classe regina e quindi a fine stagione il più giovane campione del mondo. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime dieci gare consecutive dell'anno, conquistando titoli anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019.

Il futuro di Marquez

Lo spagnolo ha deciso: vuole correre con la Ducati del team Gresini nel 2024, nella stessa squadra del fratello Alex. Una scelta ponderata e voluta fortemente dal pilota spagnolo, tanto da rinunciare ai tanti milioni dell’ultimo anno di contratto con la Honda. Ora l’unica cosa che gli interessa è tornare a divertirsi in moto senza pensare ad altro che ad andare forte. Non dovrà più tenere sulle spalle le sorti di una casa ufficiale, non avrà più la responsabilità di sviluppare una moto, non dovrà più rendere conto a nessuno se non al team Gresini che non vede l’ora di abbracciarlo.

Dubbi sulla competitività della Ducati del team Gresini non ce ne sono, nel 2024 condividerà il box con il fratello Alex e nel 2025 Marc potrà scegliere la squadra migliore per lui, con tutti i contratti più importanti in scadenza. Di sicuro lasciare la Honda non è stata una scelta facile, ma dopo quattro anni di interventi chirurgici, cadute e promesse mancate sulla competitività della moto, Marquez vuole a tutti i costi una nuova avventura per rinascere.