MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint Race ad Assen e allunga in classifica. Delude Bagnaia

Marc Marquez domina ancora e vince anche la Sprin Race del Gp di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Per il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è la nona vittoria stagionale su dieci gare corte.

Partito in seconda fila, l'iberico è stato protagonista di una ottima partenza che gli ha permesso di prendersi la testa della corsa dopo una manciata di curve. alla fine del primo giro ha infilato il poleman Quartararo (che ha chiuso la sua gara nella ghiaia), poi ha resistito ai tentativi d'assalto del fratello Alex, costretto ad accontentarsi dell'ennesimo secondo posto. Sul podio con loro uno splendido Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale. Gara da dimenticare invece per Pecco Bagnaia, che partiva 2° ma ha chiuso 5°, alle spalle anche della VR46 di un ottimo Fabio Di Giannantonio.

Nemmeno due cadute e una qualifica così così sono riuscite a fermare lo strapotere di Marquez, che dopo una partenza perfetta ha messo la gara sui binari giusti. Lo straordinario feeling con la Desmosedici sta facendo la differenza e la corsa verso il nono titolo iridato è sempre più un monologo. Sono ora 43 i punti di vantaggio sul fratello Alex, che non ha mai dato l'impressione di poterlo davvero attaccare. Per lui è arrivato il nono secondo posto su dieci Sprint Race, sempre dietro a Marc.

Sorride invece l'Aprilia: dopo aver chiuso a punti 5 delle ultime 6 Sprint, Bezzecchi è finalmente riuscito a salire sul podio, confermando la grande crescita del team di Noale. Troppo brutta per essere vera invece, la performance di Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale: le ottime qualifiche avevano illuso, ma il passo gara è stato lontanissimo da quello dei fratelli Marquez. A punti hanno invece chiuso Vinales sesto, Acosta settimo e Aldeguer con l'altra Ducati Gresini ottavo. Ha chiuso al nono posto Franco Morbidelli con l'altra VR46.

"Durante le qualifiche di questa mattina non potevo permettermi di fare altri errori e sono rimasto il più tranquillo possibile cercando di tenere sotto controllo la situazione. In gara ho cercato di non esagerare e fare gravi errori, era importante arrivare in fondo, speriamo domani in gara di gestire la curva 11, il mio punto debole su questa pista". Così Marc Marquez, dopo aver conquistato l'ennesima gara sprint.

Poco prima Fabio Quartararo si scatena e conquista la pole position del GP d’Olanda con il tempo di 1'30"651. Seconda posizione per Bagnaia, il migliore tra le Ducati. Pecco paga appena 28 millesimi. Chiude la prima fila Alex Marquez: il pilota Gresini è terzo e precede il fratello Marc. Il leader iridato nel tentativo finale, stecca la frenata iniziale e deve accontentarsi della quarta casella sullo schieramento.

Quinto Bezzecchi, seguito da Morbidelli. Partiranno dalla terza fila Aldeguer, il migliore tra i piloti promossi dal Q1, Di Giannantonio e Pedro Acosta. Decimo Vinales. Lo seguono in quarta fila Raul Fernandez e Johann Zarco.