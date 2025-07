MotoGp, Marquez mattatore anche a Brno. Bezzecchi secondo, Bagnaia quarto

Di riffa o di raffa, vince sempre lui. Nonostante qualche problema nelle qualifiche, Marc Marquez si conferma il cannibale di questa stagione di MotoGp. Il sei volte campione della classe regina fa il bello e il cattivo tempo anche sul circuito di Brno, infilando la quinta vittoria consecutiva nel Gp della Repubblica Ceca. Alle sue spalle, exploit di Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia è stato in testa alla gara per qualche giro ma, alla fine, è stato costretto a cedere la prima posizione al campione spagnolo ed accontentarsi di un ottimo secondo posto.

Meno rosea la situazione del resto della pattuglia azzurra: Pecco Bagnaia, reduce dalla prima pole stagionale, parte bene ma perde progressivamente terreno per problemi alla gomma posteriore, venendo superato da Bastianini ed Acosta. Il riminese della Ktm finisce a terra proprio quando sembrava in grado di lottare per il podio mentre lo spagnolo riesce a resistere alla rimonta nel finale di Bagnaia, chiudendo terzo. Buon settimo Jorge Martin, appena tornato alle gare dopo tre mesi di sosta forzata dopo la brutta caduta in Qatar. La MotoGp si prenderà ora una pausa estiva, con il circus che tornerà in pista nel weekend di Ferragosto sul circuito austriaco dello Spielberg.

Gran Bezzecchi, Marquez c’è

Dopo la delusione della sprint race per i problemi alle gomme, Pecco Bagnaia si presenta al via del Gran Premio della Repubblica Ceca determinato a non sprecare la pole position. Partenza positiva quella del campione piemontese, che riesce a staccare in testa davanti al rivale Marc Marquez: non male anche l’avvio di Bezzecchi, che ha già nel mirino la Yamaha di Quartararo. Già dal secondo giro si scatena la battaglia per la prima posizione: Pecco rintuzza l’attacco di Marquez, che viene insidiato anche dall’Aprilia di Bezzecchi. Al giro dopo capolavoro del romagnolo, che infila entrambi i rivali e si porta in testa alla gara: Bagnaia non riesce a resistere all’affondo di Marquez, che punta la prima posizione. Molto meno bene vanno le cose al fratello Alex, a terra dopo un contatto con la moto di Joan Mir: continua, invece, il momento no di Bagnaia, superato anche da Pedro Acosta mentre Bezzecchi gestisce la pressione di uno scatenato Marquez.

A 17 giri dalla bandiera a scacchi, il pilota Aprilia ha circa tre decimi di vantaggio su Marquez, dopo aver fatto segnare il giro veloce: Acosta deve recuperare quattro decimi mentre Bagnaia non è in grado di reggere il ritmo del treno di testa e deve guardarsi le spalle dagli attacchi di Bastianini. Mentre Marquez è sempre più minaccioso alle spalle di Bezzecchi, Bastianini passa dalle stelle alle stalle in mezzo giro: dopo aver scavalcato un Bagnaia rallentato da problemi alla posteriore, il pilota azzurro cade alla curva 3 proprio mentre sembrava in grado di lottare per il podio. L’affondo di Marc Marquez arriva a 14 giri dalla fine e stavolta Bezzecchi non riesce a rispondere: lo spagnolo torna in testa alla corsa e guadagna subito qualche decimo nei confronti del romagnolo. A dieci giri dalla fine, posizioni di testa stabilizzate, con il pilota Aprilia che fatica a tenere il passo del battistrada: mentre Acosta rimane a distanza di tiro, Bagnaia torna a girare su buoni tempi ma ha quasi tre secondi da recuperare.

Il finale di gara vede la Ducati di Marquez guadagnare oltre un secondo nei confronti di Bezzecchi, che alza il passo per resistere alla rimonta di Acosta, che lo ha ormai nel mirino. Ultima parte di gara positiva per Pecco Bagnaia: il piemontese rosicchia qualche decimo a giro allo spagnolo e si prepara a portare l’attacco per salire sul podio. Più avanti, invece, ennesima dimostrazione di forza di Marc Marquez che, a sei giri dalla bandiera a scacchi, fa segnare il miglior giro con 1:53.691, staccando di altri sei decimi Bezzecchi. Dopo l’exploit, il campione spagnolo gestisce il vantaggio mentre Acosta è costretto a difendersi dalla rimonta di Bagnaia: il piemontese ha solo quattro giri per riprendere 7 decimi allo spagnolo. L’alfiere della Ktm alza il ritmo ma Bagnaia è sempre più minaccioso alle sue spalle: all’inizio dell’ultimo giro, il piemontese ha tre decimi da rimontare e, alla fine, decide di accontentarsi del quarto posto.

Vince in rimonta Marc Marquez ma bella gara ed ottimo secondo posto per Marco Bezzecchi per un podio con tre costruttori diversi. Alle loro spalle,la settima piazza di Jorge Martin, appena rientrato dal brutto infortunio in Qatar che l’aveva tenuto lontano dalle piste per