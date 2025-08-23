MotoGp, Marquez in pole anche in Ungheria, disastro Bagnaia. Alle 15 la sprint race

Il debutto del circus della MotoGp al Balaton Park vede un’altra prova d’autore di Marc Marquez, che si aggiudica l’ennesima pole position in questa stagione da cannibale delle due ruote. Se il risultato dello spagnolo è quasi scontato, fa impressione il passo falso di Pecco Bagnaia che, dopo un venerdì da dimenticare, non riesce a rifarsi nel Q1 chiudendo solo 15°. Il piemontese non mancava dalla Q2 dal Gran Premio d’Indonesia del 2023 e sarà costretto ad una rimonta memorabile per non perdere troppi punti in classifica.

Notizie positive per l’Italmoto arrivano da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio: dopo aver dominato la Q1, i due centauri azzurri si ripetono e chiudono entrambi in prima fila alle spalle dell’inarrivabile Marquez. Non male le qualifiche di Bastianini e Morbidelli, in seconda fila davanti ad un rinato Quartararo: vedremo se i quattro azzurri sapranno contendere la vittoria allo spagnolo nella sprint race che prenderà il via alle 15, in diretta e in chiaro su Tv8.

Q1, Bezzecchi vola, male Bagnaia

Le pre-qualifiche del venerdì avevano offerto una serie di sorprese, a partire dall’incidente in pista che ha visto Alex Marquez e Miller ostacolare il giro di Pecco Bagnaia. I due centauri sono stati puniti con tre posizioni di penalizzazione in griglia ma il piemontese ha vissuto una giornata molto complicata, chiudendo solo 14° e quindi costretto a passare dalle forche caudine della Q1. In gran spolvero Pedro Acosta, la cui Ktm sta facendo grossi passi avanti: secondo il solito Marc Marquez ma sono parecchi i piloti top scivolati indietro. Bagnaia scende in pista nella Fp2 del sabato mattina apportando alcune modifiche alla sua moto in quanto ad elettronica e distribuzione dei pesi ma il piemontese è fermo a lungo al box per valutare se usare la seconda moto. Alla fine Marc Marquez più veloce di tutti con 1:37.355, davanti ad Acosta e Di Giannantonio: solo 18° Bagnaia, che ha testato vari assetti e sembra indeciso su quale moto usare.

L’inizio della Q1 vede Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio e Binder a contendersi i due posti buoni per il passaggio alla Q2. Se Bezzecchi fa un gran tempo con la sua Aprilia, scendendo di poco sotto all’1:37, Bagnaia prova ad uscire un paio di volte ma è costretto a tornare ai box. Quando il piemontese ci riprova con la pista libera le cose vanno meglio: il suo 1:37.096 gli garantisce al momento il secondo posto ma rimane ancora molto tempo per migliorarsi. Miller mette un gran giro, scalzando dal Q2 Bagnaia per soli 17 millesimi ma sono molti i caschi rossi in pista: Bezzecchi lima un paio di decimi ma è Brad Binder a sorprendere, togliendo la seconda piazza a Miller. Sul filo di lana è Di Giannantonio a trovare il giro giusto: stesso tempo di Binder ma sarà il romano a passare al Q2, Bagnaia mastica amaro visto che partirà dalla 15a posizione dietro anche a Miller. Il piemontese non mancava dalla top 12 dal Gp d’Indonesia del 2023.

Q2, Bez e Diggia in prima fila

I dodici piloti che si giocheranno la prima pole position della storia del Balaton Park scendono in pista determinati a dare il tutto per tutto ma Bezzecchi e Di Giannantonio hanno solo un treno di soft a disposizione: ogni errore potrebbe quindi essere fatale ai due azzurri. I primi time attack sono animati dalla scivolata di Pedro Acosta, costretto ad una corsa a perdifiato per tornare ai box e prendere la seconda moto. La bandiera gialla rovina il secondo tentativo di Marc Marquez e di altri piloti ma il leader della classifica piloti è già davanti a tutti con un ottimo 1:36.822, davanti a Di Giannantonio e Mir. Il secondo giro lanciato vede lo spagnolo limare quasi due decimi ma è Bastianini a lasciare il segno, risalendo al secondo posto a poco meno di tre decimi da Marc.

Dopo un errore, Bezzecchi riesce a trovare il giro giusto e risalire fino alla seconda posizione ma anche Di Giannantonio va fortissimo, aggiudicandosi il terzo posto a soli 226 millesimi da Marquez. Lo spagnolo sbaglia cercando di migliorarsi ma avrà ancora un tentativo a disposizione mentre la seconda fila viene al momento occupata da Bastianini, Morbidelli e Quartararo. Marquez si lancia ancora per migliorare il suo tempo ma viene ostacolato dalla bandiera gialla dovuta alla caduta di Pol Espargaro. Alla fine non cambia molto: prima pole position al Balaton Park che va al dominatore di questa stagione di MotoGp davanti ai centauri azzurri arrivati dalla Q1.

nelle prime due file a far aumentare le speranze di un exploit azzurro: moto di nuovo in pista alle 15 per lamentre la gara prenderà il via domenica 24 agosto alle ore 14.