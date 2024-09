MotoGP, brutta caduta per Bagnaia. Ad Aragon trionfa Marquez

Screenshot del video di Aragón Deporte

Weekend da incubo per Pecco Bagnaia nel Gp di Aragon e duro colpo nella corsa verso il terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP. Nel corso del 18° giro mentre era impegnato nella rincorsa ad Alex Marquez, il pilota della Ducati dopo un sorpasso all'esterno è stato centrato in pieno dallo spagnolo della Gresini Racing con le due moto che si sono agganciate trascinando entrambi i piloti sull'asfalto in maniera pericolosa. Bagnaia, infuriato e acciaccato, dopo qualche attimo di preoccupazione si è trasferito al centro medico sulle proprie gambe per i controlli di routine. L'incidente sarà comunque oggetto di investigazione al termine della gara. Il primo bollettino medico, per fortuna, non ha portato ulteriori notizie negative per Bagnaia che non ha subito fratture ma solamente una forte contusione alla clavicola sinistra.

La vittoria è andata a Marc Marquez, che completa così una strepitosa doppietta dopo il trionfo nella Sprint Race di sabato. L'otto volte campione iridato ha dominato dalla prima all’ultima curva, facendo il vuoto sui rivali. Al secondo posto ha chiuso Jorge Martin con la Ducati Pramac, che capitalizza il massimo il fine settimana e partirà per Misano con 23 punti di vantaggio su Bagnaia. Ha completato il podio Pedro Acosta con la Ktm GasGas.

Una gara che ha confermato lo strapotere di Marquez, alla prima vittoria stagionale. Trionfo che interrompe un digiuno di successi, durato 1043 giorni, dal Gp di Misano del 2021. Tutto quasi troppo facile per l’otto volte iridato, che resta lontano dalla vetta del Mondiale (70 i punti che lo dividono da Martin), ma che ora che ha ritrovato la vittoria sembra di nuovo pronto a dare battaglia fino all’ultima gara. Martin invece ha fatto il suo dovere: si è messo tranquillo completando una gara pulita e senza sbavature, che gli ha permesso di allungare ancora su Bagnaia.

Per Pecco invece è stata una vera e propria beffa. La gara era stata tutto sommato positiva, dopo le enormi difficoltà della Sprint. Dopo un altra partenza problematica sullo sporco, la gomma media gli aveva permesso di rimettersi presto in carreggiata e di venire fuori nel finale di gara, tanto da assaporare il podio.

Proprio nel momento in cui l’obbiettivo sembrava vicino è però avvenuto il pasticcio: sul contatto con Alex Marquez ci sarà da discutere a lungo, ma di fatto il piemontese si ritrova a dover nuovamente inseguire in un Mondiale, in cui non sarà più ammesso il minimo errore.