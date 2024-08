MotoGP, Marquez vince la Sprint Race ad Aragon. Bagnaia nono, perde la vetta della classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Marc Marquez torna protagonista e vince la Sprint Race del Gp di Aragon, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024. L'otto volte iridato centra il suo primo successo in sella alla Ducati e grazie alla pole conquistata qualche ora prima domani avrà la chance irripetibile di prendersi la sua prima vittoria stagionale, che interromperebbe un digiuno di successi che dura ormai dal Gp di Misano del 2021.

Lo spagnolo è partito forte dalla pole e ha fatto sostanzialmente gara solitaria, tagliando il traguardo davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin e alla Ktm GasGas di Pedro Acosta. Gara da incubo per Pecco Bagnaia, che alla fine ha chiuso addirittura al 9° posto. Per il pilota della Ducati prima una partenza sbilenca dovuta allo sporco presente dal suo lato della pista, poi un tentativo di rimonta fino ai piedi del podio, infine il crollo finale a causa dello scarsissimo grip all'anteriore. Ora il due volte campione del Mondo è stato nuovamente scalzato da Martin in vetta alla classifica: lo spagnolo ha ora 3 punti di vantaggio sull'italiano. Adesso Martin è a 279 punti, Bagnaia è secondo a quota 276. La lotta è ancora apertissima.

It may be just a #TissotSprint and there's a bigger job to do tomorrow



But @marcmarquez93 finally has that winning feeling back! #AragonGP pic.twitter.com/nYaXfA9HDS — MotoGP™(@MotoGP) August 31, 2024

Marquez in pole

Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gp di Aragon, 12° appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Gresini ha fatto il vuoto sui rivali, chiudendo il Q2 con un mostruoso 1'46"766. Alle spalle dell'otto volte iridato ha chiuso Pedro Acosta, staccato però di oltre otto decimi (+ 0.840). Completa la prima fila Pecco Bagnaia (+ 0.842), che è riuscito a battere per una manciata di millesimi il suo rivale per la classifica mondiale Jorge Martin (caduto a inizio sessione poi 4° a + 0.876).

On pole by 8 tenths of a second!



This place is @marcmarquez93 territory and he's just reminded everyone why #AragonGP pic.twitter.com/phghQYvt00 — MotoGP™ (@MotoGP) August 31, 2024

In seconda fila insieme allo spagnolo c'è Alex Marquez (5° a +1.041) e Franco Morbidelli (6° a +1.348). In terza partiranno Brad Binder, seguito dalle due Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Per Marquez, dunque, ci sarà la grandissima chance di prendersi la sua prima vittoria stagionale, che sarebbe anche la prima assoluta in sella a una Ducati e che interromperebbe un digiuno di successi che dura dal GP di Misano del 2021.

Griglia di partenza

1ª fila

Marc Marquez (Ducati Gresini) in 1'46''766

Pedro Acosta (Ktm GasGas) +0.840

Bagnaia (Ducati factory) +0.842



2ª fila

Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) +0.876

Alex Marquez (Ducati Gresini) +1.041

Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) +1.348



3ª fila

Brad Binder (Ktm ufficiale) +1.

The biggest gap between 1-2 on the #MotoGP grid since the 1.014s gap at the 2011 #ValenciaGP



But it is still all to play for in the #TissotSprint later on #AragonGP pic.twitter.com/QSm3bwIPiy — MotoGP™(@MotoGP) August 31, 2024

726Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) +1.784Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +2.157Johann Zarco (Honda LCR) +2.314Aleix Espargaro (Aprilia ufficiale) +2.941Maverick Vinales (Aprilia ufficiale) +3.760