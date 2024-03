MotoGP, Marquez vola sul bagnato nelle Libere 2 a Lusail. Bagnaia solo 12°

Marc Marquez (Ducati Gresini), in 2'06"544, ha siglato il primo tempo nelle FP2 del Gran Premio del Qatar, in scena sul circuito di Lusail, classe MotoGP. Sulla pista bagnata dalla pioggia, il podio della sessione viene completato dallo spagnolo Augusto Fernandez (Ktm, +0"290), secondo, e dal rookie Pedro Acosta (Ktm, +0"394), terzo. Alle spalle delle due Ktm targate GasGas, seguono quelle ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, rispettivamente quarto e quinto. Pecco Bagnaia (Ducati) è solo dodicesimo; Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) addirittura diciottesimo. La Practice che stabilirà le posizioni per il Q1 e il Q2 si svolgerà domani, nella tarda mattinata italiana.

Chequered flag out! @marcmarquez93 takes top spot in an incredibly rare wet session in Lusail! #QatarGP pic.twitter.com/sWGQ1sjkCz — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2024

Cosa è successo nelle prove libere

Pioggia nel deserto di Lusail e prequalifiche rinviate al sabato. Inizia subito con un imprevisto metereologico il mondiale di MotoGp che si è aperto sul circuito del Qatar. Un acquazzone ha sparigliato le carte facendo slittare al giorno successivo la prova cronometrata che precede la caccia alla pole costringendo gli organizzatori ad anticipare di 24 ore la FP2, disputata così sotto la pioggia.

La prima sessione di libere, effettuata sotto la luce naturale, ha dato indicazioni importanti su quello che il mondiale potrà offrire. A far segnare il miglior tempo è stato Jorge Martin sulla Ducati Pramac, l'antagonista numero uno del campione del mondo Pecco Bagnaia sopratutto nell'ultima parte della scorsa stagione. Quasi a voler riallacciare il filo interrotto neanche pochi mesi fa, l'iberico ha piazzato un 1'52"624 con cui ha preceduto tutti, lanciano messaggi chiari e precisi alla concorrenza.

A tenergli testa Aleix Espargaro sull'Aprilia con un ritardo di 47 millesimi e la stella promessa Pedro Acosta, il rookie della Ktm GasGas, capace di fermarsi a soli 71 millesimi dal vicecampione del mondo. Il 19enne spagnolo, fresco vincitore in Moto2, ha subito mostrato gli artigli, ma soprattutto una qualità e un'attitudine da fuoriclasse. Un avversario in più per Bagnaia che ha faticato non poco chiudendo la prima sessione soltanto con il decimo crono ad oltre mezzo secondo da Martin.

Pecco è stato lento anche sul bagnato, posizionandosi con il 12° tempo. A far subito la voce grossa è stato anche Marc Marquez. Nonostante si sforzi ad usare un profilo basso, l'ex pilota della Honda, passato da questa stagione in Ducati con il team Gresini, ha fatto segnare il quarto tempo a 0.177 da Martin, dopo essere stato anche in testa alla sessione per alcuni tratti. Sembra dunque che l'adattamento alla GP23 proceda nel migliore dei modi. L'otto volte campione del mondo è stato il più veloce anche nella sessione bagnata a dimostrazione di aver già raggiunto una buona condizione di forma.

Le previsioni meteo non sono positive neppure per domani durante pre-qualifiche e qualifiche, in tarda mattinata. Ma la situazione dovrebbe migliorare da domani pomeriggio fino a domenica.