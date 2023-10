MotoGP, Martin conquista la pole in Thailandia: solo sesto Bagnaia

Jorge Martin conquista una splendida pole position nel Gran Premio della Thailandia, in scena sul tracciato di Buriram, ventesima tappa della stagione di MotoGP.

Il pilota spagnolo (Ducati Prima Pramac) prova a dimenticare le ultime due negative gare in Indonesia (caduta) e in Australia (5 posto), realizzando un pazzesco giro record in 1'29"287. Completano la prima fila Luca Marini (+0"138, Ducati Team Mooney), al secondo posto, e Aleix Espargaro (+0"174, Aprilia), al terzo. Quarto tempo per Marco Bezzecchi (+0"196, Ducati Team Mooney), seguito dal sudafricano Brad Binder (+0"209, Ktm).

Il leader del Mondiale, Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) deve accontentarsi solo della sesta casella, nonostante un ritardo di soli 240 decimi dalla pole. Completano, nell'ordine, la top ten Alex Marquez (Ducati Team Gresini), Marc Marquez (Honda), Maverick Vinales (Aprilia) e Fabio Quartararo (Yamaha). Alle ore 10.00 è in programma la Sprint Race, mentre domani alle 9.00 scatterà la gara lunga.

Griglia di partenza

Nuova battaglia nella lotta al mondiale tra Bagnaia e Martin, con l'italiano che ora ha 27 punti di vantaggio nella generale e che sicuramente ha superato il momento difficile post crash di Barcellona, tornando ad essere favorito per il campionato. Al contempo Martinator viene dai due incredibili errori di Phillip Island ed è obbligato al riscatto a Buriram.

PRIMA FILA

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Luca Marini (Ducati)

3. Aleix Espargaro (Aprilia)

SECONDA FILA

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Pecco Bagnaia (Ducati)

TERZA FILA

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Marc Marquez (Honda)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Johann Zarco (Yamaha)

12. Augusto Fernandez (KTM)

QUINTA FILA

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

SESTA FILA

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

SETTIMA FILA

19. Joan Mir (Honda)

20. Miguel Oliveira (Aprilia)

21. Enea Bastianini (Ducati)

Dove vedere il GP in tv

Il Gran Premio della Thailandia è in programma domenica 29 ottobre alle ore 10 e verrà trasmesso da Sky Sport MotoGP (Canale 208 di Sky) e Sky Sport Uno, mentre sarà in differita su TV8. Sprint al sabato, in diretta anche in chiaro. A Buriram le lancette dell'orologio sono spostate cinque ore in avanti rispetto all'Italia.

Dopo le pre-qualifiche del venerdì, sabato giornata piena per la top class sul circuito thailandese: dalle 5.50 la caccia alla pole, alle 10 la Sprint Race. Gran finale domenica con la gara della MotoGP alle 9, preceduta dalle gare di Moto3 (alle 6.00) e Moto2 (7.15). La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita da TV8 (alle ore 12.00 di domenica), mentre la Sprint Race è in diretta anche in chiaro.