MotoGP, Martin conquista Sprint Race (e pole) a Motegi: ora Bagnaia è più vicino

Il Gran Premio del Giappone inizia nel segno di Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ducati Pramac è l'autentico protagonista del weekend di MotoGp Motegi, conquistando la pole position e poi trionfando nella Sprint Race. Con questo successo allunga la striscia dopo le due recenti vittorie nelle Sprint di San Marino e dell'India. Ma soprattutto continua la marcia di avvicinamento alla vetta della classifica, rosicchiando altri cinque punti a Pecco Bagnaia, terzo nella 'gara ridotta'. Adesso la distanza tra i due è di solo 8 punti.

Martin trionfa nella Sprint Race

Jorge Martin batte un altro colpo e fa tris nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, partito dalla pole position, domina tenendo sempre in mano la leadership della corsa. Una gara davvero senza rivali quella dello spagnolo, capace di imporre un ritmo inavvicinabile per chiunque.

There is no stopping @88jorgemartin at the moment!



The championship gap is cut to just eight points! #JapaneseGP pic.twitter.com/idZ25c66gP — MotoGP™ (@MotoGP) September 30, 2023

Dietro di lui taglia il traguardo in seconda posizione Brad Binder con la KTM, mentre sul gradino più basso del podio ci sale Pecco Bagnaia con la Ducati Lenovo. Il campione del mondo si ritrova bloccato alle spalle di un combattivo Jack Miller, deve impegnarsi non poco per superarlo e nonostante a pochi giri dalla bandiera a scacchi riesca nella missione, alla fine deve accontentarsi del gradino più basso del podio. La vittoria gli manca ormai dal GP d'Austria e la pressione di Martin alle sue spalle è sempre più forte.

Chiude al quinto posto Johann Zarco con l'altra Ducati Pramac, seguito da Marco Bezzecchi trionfatore sei giorni fa al Buddh, con la Ducati Mooney VR46. Settimo Marc Marquez. A punti anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini, 8°, e Maverick Vinales con l'Aprilia (9°). Deve arrendersi a un problema tecnico Aleix Espargaro, costretto al ritiro.Giornata disastrosa infine per le Yamaha, dopo una qualifica altrettanto complicata: chiude 15° Fabio Quartararo, 16° Franco Morbidelli.

Classifica mondiale

1) Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 299 punti

2) Jorge Martin (SpaP/Ducati-Pramac) 291

3) Marco Bezzecchi (Ita/Ducati-VR46) 252

4) Brad Binder (Rsa/KTM) 201

5) Johann Zarco (Fra/Ducati-Pramac) 162

6) Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) 160

7) Maverick Vinales (Spa/Aprilia) 139

8) Luca Marini (Ita/Ducati-VR46) 135

9) Jack Miller (Aus/KTM) 115

10) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini) 108

Martin vola in pole davanti a Bagnaia

Jorge Martin aveva iniziato con il piede giusto il suo sabato nipponico, conquistando la pole position del Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023.

Sul tracciato 'Twin Ringa' di Motegi il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha stampato un clamoroso 1:43.198 nel suo primo tentativo della Q2, non dando più modo ai rivali di potersi avvicinare. Dietro di lui Pecco Bagnaia che, con una brillante progressione, si è fermato ad un 1:43.369 a 171 millesimi di ritardo dal suo rivale numero uno nella corsa al titolo. Completa la prima fila, Jack Miller che, unico in pista con doppia gomma soft, si ferma a 353 millesimi dalla pole position. Quarto tempo per Marco Bezzecchi che, dopo una rovinosa caduta nel T4 nel suo primo giro nella Q2, torna ai box, ritrova la giusta concentrazione e chiude a 426 millesimi da Martin.

Pole position number of the season

New lap record set



Things are looking great for @88jorgemartin so far! #JapaneseGP pic.twitter.com/m1Jsn9FFRn — MotoGP™ (@MotoGP) September 30, 2023

Quinto tempo per il sudafricano Brad Binder a 511 millesimi, sesto per un positivo Fabio Di Giannantonio a 610, subito davanti a Marc Marquez (Repsol Honda) settimo a 614. Ottave e none le due Aprilia di Maverick Vinales (+0.617) e Aleix Espargarò (+0.624), mentre è decimo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 653.

La griglia di partenza

1. Jorge Martin (Esp) Ducati in 1'43"198

2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'43"369

3. Jack Miller (Aus) Ktm 1'43"551

4. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'43"624

5. Brad Binder (Zaf) Ktm 1'43"709

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'43"808

7. Marc Marquez (Honda) 1'43"812

8. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'43"815

9. Aleix Espargarò (Esp) Aprilia 1'43"822

10. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'43"851

11. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'44"054

12. Pol Espargaro (Esp) Ktm 1'44"096

Gli orari e la programmazione tv

Il GP del Giappone andrà in scena domenica 1° ottobre con la gara da 24 giri. Il warm-up è alle 03.40 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito di Motegi è fissata alle ore 08.00 ore italiane. Alle 05.00 invece il via della gara della Moto3 e alle 0.:15 la partenza della corsa della Moto2. Sarà tutto visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. La gara sarà tramessa in chiaro su TV8 alle ore 12.00.

Domenica 1° ottobre (Sky)

Ore 3.40 - MotoGP Warm up

Ore 5.00 - Moto3 Gara

Ore 6.15 - Moto2 Gara

Ore 8.00 - MotoGP Gara

Domenica 1° ottobre (TV8)

Ore 9.00 - Moto3 Gara

Ore 10.30 - Moto2 Gara

Ore 12.00 - MotoGP Gara