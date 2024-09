MotoGP, Martin domina le qualifiche in Indonesia. Bagnaia quarto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sabato della MotoGp inizia a Mandalika con un finale di qualifiche caotico per le tante cadute che sorride al leader della classifica piloti. Jorge Martin parte benissimo, demolendo il record della pista all’inizio della Q2 per poi evitare le tante bandiere gialle che hanno complicato il compito dei rivali. Giornata da dimenticare per la famiglia Marquez, con Alex che cade male nella Q1 mentre Marc finisce a terra due volte, scivolando al 12° posto in griglia. Delusione per Morbidelli, incapace di ripetere il buon tempo delle libere e per Bagnaia, scalzato dalla prima fila dal gran giro di Marco Bezzecchi, che domenica partirà a fianco di Martin. Si torna in pista alle 9 per la sprint race, dove Bagnaia proverà a rifarsi subito sul rivale.

Fp2, Morbidelli il più veloce

Il calendario del sabato della MotoGp inizia attorno alle 4, quando i piloti si lanciano nella seconda sessione di prove libere. Venerdì il più veloce era stato Enea Bastianini, seguito da un Jorge Martin già in buona forma: parecchie cose invece da rivedere per Pecco Bagnaia, reduce da un venerdì molto complicato. Bastianini conferma il suo buono stato di forma mentre il weekend è già finito per Nelson Oliveira, caduto rovinosamente nel corso delle libere di ieri: frattura scomposta del polso che lo costringerà a tornare in Portogallo per un intervento

Bagnaia prova a sfruttare al meglio la mezz’ora delle libere portandosi in testa alla classifica provvisoria mentre Martin finisce a terra in curva 16, confermando che il tracciato di Mandalika va preso con le molle. A cinque minuti dalla fine della Fp2, Marc Marquez è il più veloce ma il distacco nei confronti di Martin e Morbidelli è di meno di un centesimo: l’italiano trova un giro veloce nel finale ma le qualifiche saranno all’insegna del massimo equilibrio. Situazione non ideale per Bagnaia, la cui moto è sembrata non al meglio nonostante la soft al posteriore.

Q1, a terra Espargaro e Alex Marquez

Subito dopo la fine della Fp2, gli undici centauri rimasti fuori dalla top 10 del venerdì iniziano a sfidarsi sul tracciato indonesiano per conquistare gli ultimi due posti buoni per la Q2. A metà della sessione Alex Marquez fa segnare il tempo più rapido, inseguito a 5 centesimi di secondo dai connazionali Rins e Fernandez, con la Ktm di Binder in netta difficoltà. Gli ultimi minuti della sessione vedono Zarco e Fernandez conquistare i primi due posti, scatenando la reazione degli altri piloti, che finiscono con l’esagerare.

Il primo a cadere è Aleix Espargaro, alla sua terza scivolata in questo fine settimana: l’alfiere dell’Aprilia cade in curva 1 e sembra aver accusato qualche problema fisico. L’ultimo minuto della Q1 vede l’ennesima bandiera gialla quando Alex Marquez perde l’anteriore e scivola ad alta velocità. Caduta impressionante ma senza conseguenze per lo spagnolo, che però non potrà rientrare in pista: alla fine in Q2 approdano Zarco e Fernandez mentre Binder se la prende con il freno posteriore della sua Ktm, che gli ha creato grossi problemi.

Q2, Martin vola, disastro Marquez

Neanche quattro minuti dopo il via e si capisce subito che saranno delle qualifiche movimentate: Marc Marquez prova a rimanere in scia di Martin ma cade alla curva 15, correndo ai box per prendere la moto di riserva. Appena Martin passa il traguardo si capisce il perché della caduta: l’alfiere della Pramac demolisce il record sul giro, infliggendo quasi un secondo ai rivali. Qualche minuto dopo è Enea Bastianini a finire a terra in curva 16, ennesima bandiera gialla che impedisce a Bagnaia e Morbidelli di completare il loro giro veloce: il finale delle qualifiche si preannuncia al calor bianco, con tanti piloti a caccia della prestazione.

Marc Marquez si mette in scia di Bagnaia ma sbaglia ancora, stavolta alla curva 10, finendo ancora a terra: il rischio di finire la sessione senza un giro veloce è ora molto reale. L’ex campione del mondo prova a far ripartire la sua Ducati ma scivola e getta la spugna: domenica sarà costretto a partire dalla dodicesima posizione. Il piemontese riesce finalmente a mettere un giro buono ma il suo 1:29.745 gli vale solo la terza posizione provvisoria dietro alla GasGas del portoghese Pedro Acosta. Incredibili i giri finali di Marco Bezzecchi, che prima scivola ma poi riesce a risalire in sella e far segnare il secondo tempo all’ultimo tentativo.

A sorridere più di tutti è Martin, il cui giro veloce è più rapido dinei confronti dei rivali. Masticano amaro Bagnaia e Bastianini, che partiranno con Quartararo dalla