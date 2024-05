MotoGP, a Le Mans Martin trionfa davanti a Marquez e Bagnaia

Jorge Martin, sulla Ducati griffata Prima Pramac, centra la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint si prende anche la gara lunga nel Gran Premio di Francia. In un finale al cardiopalma, il secondo posto va a Marc Marquez, con la Ducati del Team Gresini, che è stato protagonista di una super rimonta e ha superato Pecco Bagnaia all'ultimo giro. Il campione del mondo, passato al comando al via, si deve accontentare, così, del terzo gradino del podio. Quarto posto per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, quinto Maverick Vinales (Aprilia). Chiudono la top ten Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaro e Alex Marquez. Martin consolida, con questa vittoria, il primato nella classifica generale e va in fuga con 129 punti, 38 in più di Bagnaia e 40 in più di Marquez e Bastianini.

La gara

Parte col piede giusto Bagnaia, che al contrario della Sprint, era anche riuscito a guidare in testa per 21 giri, salvo poi pagarne il conto nel finale. La contesa si è infiammata negli ultimi giri e ad avere la peggio è stato proprio Bagnaia, con un doppio sorpasso subito. A fare festa invece è proprio Martin, protagonista di una gara in attesa di Pecco, per cercare di sfruttare l'errore dell'iridato che stava concedendo poco. Una gara sui passi di Jerez, con la sensazione che Bagnaia potesse tentare la fuga nel finale, ma così non è stato. Ad approfittarne è stato Martin che al giro 21, tra la curva 3 e la 4, mette in scena il sorpasso della gara studiato nel dettaglio, per poi scappare via. Va male invece a Bagnaia che poi viene superato anche da Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini, al termine di una gara aggressiva dello spagnolo che ha ingaggiato battaglia con più piloti.

Le reazioni

"È stata una bellissima rimonta dal tredicesimo posto. Oggi sono partito bene ma non come ieri, quindi ci è voluto un pò di tempo per superare gli altri, specialmente all'inizio con le gomme nuove. Dopo sono riuscito a gestire, il passo c'era. Ho provato per cinque giri a superare Bagnaia, ma lui frenava tardissimo. E all'ultimo giro ho detto Ci provo!'. Lui mi conosce, voi mi conoscete: l'ho fatto, è stato un bel sorpasso. Sono riuscito a tenere la linea e a difendermi" . Lo ha detto Marc Marquez, commentando il secondo posto, al termine di una grande rimonta, nel Gran Premio di Francia. "Sono felicissimo, ringrazio il team. Continuiamo a imparare cose su questa moto e oggi eravamo davvero veloci" , ha aggiunto lo spagnolo approdato quest'anno al Team Gresini.

Ordine di arrivo

1. Jorge Martin (Esp) Ducati in 41'23"709

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 0"446

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 0"585

4. Enea Bastianini (Ita) Ducati 2"206

5. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 4"053

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 9"480

7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 9"868

8. Brad Binder (Rsa) Ktm 10"353

9. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 11"392

10. Alex Marquez (Esp) Ducati 13"442

Classifica generale

1. Jorge Martin (Esp) 129 punti

2. Francesco Bagnaia (Ita) 91

3. Marc Marquez (Esp) 89

4. Enea Bastianini (Ita) 89

5. Maverick Vinales (Esp) 81

6. Pedro Acosta (Esp) 73

7. Brad Binder (Rsa) 67

8. Aleix Espargaro (Esp) 51

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) 47

10. Marco Bezzecchi (Ita) 36