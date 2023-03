MotoGP, Miller è il più veloce nelle prime libere a Portimao: terzo Bagnaia

Jack Miller è la sorpresa di giornata a Portimao al termine del secondo turno di prove libere del Gp del Portogallo, prova che nel weekend aprirà il Mondiale di MotoGP.

La new entry australiana di Ktm chiude il turno con un giro da un minuto, 37 secondi e 709 millesimi, il nuovo record della pista. Alle spalle di Miller chiude Maverick Viñales con la Aprilia factory, staccato di soli 37 millesimi. "Solo" terza la migliore delle Ducati: quella del campione in carica Pecco Bagnaia (a 147 millesimi dal suo ex compagno di squadra). Quarto tempo per Luca Marini, seguito da Jorge Martin con quella "targata" Pramac.

Fabio Quartararo è sesto a 306 millesimi con la più veloce delle Yamaha. Decimo tempo per Enea Bastianini, ultimo ad accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, dalla quale restano escluse le Honda HRC di Marc Marquez (quattordicesimo e vittima nel finale di una caduta) e Joan Mir, che ha fatto solo leggermente meglio (dodicesimo) ed era stato autore del secondo tempo delle P1, chiuse al comando da Alex Marquez con la Ducati Gresini.

What a lap from @jackmilleraus



Well deserving of a celebratory stoppie and bunny hop! #PortugueseGP pic.twitter.com/6KxOW2OLgX — MotoGP(@MotoGP) March 24, 2023

La prima giornata di libere

La sessione è stata molto serrata, soprattutto nei minuti finali, con Miller che ha estratto il giro perfetto, superando di pochissimo Viñales, con un'Aprilia in forma, e Pecco Bagnaia. Il campione del mondo, prima compie un salvataggio 'alla Marquez' alla curva 15 con la Ducati piegata e l'uso della gamba destra come leva per non cadere, poi stampa il sue tempo, prima di fermarsi con la sua Desmosedici a bordo pista.

Un secondo turno di prove lunghissimo e caratterizzato da due interruzioni. La prima per un blackout elettrico del circuito, la seconda, provocata dall'incidente di Pol Espargarò, ha bloccato il countdown del cronometro a tredici minuti e 55 secondi dallo zero, quando al comando del ranking si trovava Aleix Espargarò, il fratello maggiore di Pol. Il pilota dell'Aprilia non ha poi completato le prove ma - nella classifica "combined" dei due turni - si è comunque piazzata al nono posto davanti a Bastianini, assicurandosi il passaggio diretto alla fase delle qualifiche del sabato.

The Thriller @jackmilleraus upsets the order in the most spectacular way!



The Aussie leads 14 riders covered by 7 tenths of a second! #PortugueseGP pic.twitter.com/2gdHPSBKZ2 — MotoGP™ (@MotoGP) March 24, 2023

Paura per Pol Espargarò

Attimi di paura sulla pista di Portimao per la caduta di Pol Espargarò. A poco meno di un quarto d'ora dal termine dell'ultima finestra del venerdì, lo spagnolo del team GasGas è caduto in pista nella curva 10 perdendo il posteriore e andando in highside (disarcionato dalla moto). Nel corso della scivolata è caduto davanti alla sua moto che nel prosieguo verso la ghiaia lo ha colpito. Cosciente, è stato soccorso in pista e trasportato in ospedale.

Hervè Poncharal, team manager della scuderia Tech3 GasGas, arrivando al centro medico ha rassicurato la moglie di Pol Espargarò per il quale, secondo quanto trapela, non ci sarebbero state conseguenze gravi. Il pilota, cosciente, ha mosso gli arti, ma ha subito un trauma a schiena e torace, secondo quanto riferito da Dorna. Dopo un primo check, Espargarò è stato quindi trasportato in elicottero nel vicino ospedale di Faro. Soltanto i controlli del caso potranno quindi dare la corretta diagnosi e l'eventuale fit in vista del prosieguo del weekend portoghese per il pilota numero 44.