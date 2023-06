MotoGp Mugello, chi sono i favoriti e dove vederlo in tv

La lunga attesa è finita, a partire dalle 14 il gran pubblico dei malati delle due ruote potrà godersi l’appuntamento dell’anno, quello con il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Sebbene il meteo non sia ideale, le aspettative per un en plein dei centauri azzurri sono alte ma non mancano i dubbi e le insidie. Tra qualifiche e la sprint race, la superiorità del campione del mondo è stata abbastanza chiara ma diversi piloti oltre al rivale in classifica Bezzecchi potrebbero rovinargli la festa. Vediamo quindi come potrebbero andare le cose sulle colline del Mugello, i favoriti e dove seguire questo appuntamento in diretta tv o streaming.

Chi è il favorito?

Per tutto il weekend, l’impressione di tutti gli osservatori del circus delle due ruote è che Pecco Bagnaia sia in stato di grazia. Invece di rendere palese a tutti la sua superiorità, il piemontese sembra giocare come il gatto col topo, tenendo i rivali a distanza per poi accelerare con naturalezza quando si fanno troppo vicini. In qualifica ha aspettato il finale per piazzare la spallata che gli è valso il record del circuito toscano, mentre nella sprint race del sabato è rimasto ai margini della bagarre, lasciando spazio a Marini e Martin, per poi salutare la compagnia ed involarsi verso la vittoria. Non proprio come faceva il cannibale Spencer tanti anni fa, ma il binomio Ducati factory-Pecco sembra averne più di tutti.

I rivali, però, non sono lontanissimi: Marc Marquez, rallentato dal lungo di Binder alla prima curva della sprint race, sul giro secco ha dimostrato di andare altrettanto forte della Ducati ma il rivale numero uno, Marco Bezzecchi, è ancora più competitivo. Il rapporto tra Mugello e VR46 è storico e saranno tanti i tifosi in giallo presenti sulle colline toscane: riuscirà il romagnolo a sovvertire i pronostici e trionfare nel gran premio di casa? Possibile che arrivino altri a scompaginare le carte? Gli alfieri della Pramac sono sembrati in ottima forma nella sprint race e lo stesso Alex Marquez, se non fosse stato mandato nella ghiaia avrebbe potuto lottare ad armi pari con Pecco e Bez. Alla fine, probabilmente, sarà duello a due ma nella MotoGP le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

La griglia di partenza

L’incognita meteo

Il clima in questi giorni è decisamente poco estivo e le previsioni parlano di un cielo parecchio coperto e temperature non eccessive. Il timore di tutti è che, come successo nella sprint race, possa iniziare a piovere, costringendo i centauri ad un cambio moto. Almeno a sentire gli esperti, improbabile che dalle 14 alle 15 arrivino temporali come quelli che da qualche tempo perseguitano il centro Italia ma non è detto che non possa arrivare una spruzzata di pioggia. Nel paddock si scommette su una gara completamente asciutta e temperatura dell’aria attorno ai 27°, condizioni quasi perfette per una bella corsa in moto.

Dove vederlo in tv

L’appuntamento clou della giornata delle due ruote al Mugello vedrà i semafori spegnersi alle ore 14, quando i piloti della classe regina prenderanno il via nella sesta gara della lunga stagione della MotoGP. Gli appassionati delle due ruote si potranno godere la sfida tra i giovani della Moto3 dalle 11 e la bagarre nella Moto2 dalle 12:15. Se non ve la siete sentiti di andare in quel del Mugello per vedere di persona i vostri eroi, nessun problema: oltre alla solita diretta via satellite su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), visto il grande affetto degli appassionati verso il gran premio di casa, la pay tv ha deciso di trasmettere la gara in diretta. Invece di essere costretti ad aspettare la differita, TV8 manderà le tre gare in diretta integrale sul digitale terrestre. Se, invece, siete fuori casa ma volete seguire lo stesso il duello tra Pecco e Bez, nessun problema: NOW TV, SkyGO, il sito di TV8 ed il canale YouTube di Sky Sport manderanno la diretta streaming. Buon gran premio a tutti!