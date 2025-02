MotoGP, nuova tegola per Martin: cade in allenamento e si frattura anche l'altra mano: non ci sarà alla prima gara del Mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è certo un mese di febbraio incoraggiante per il campione del mondo Jorge Martin, finito ancora una volta rovinosamente a terra durante una sessione di allenamento e costretto a programmare un intervento chirurgico: il campione del mondo, tra fase post-operatoria e breve riabilitazione, sarà di certo costretto a saltare il primo appuntamento del mondiale 2025 in calendario il prossimo weekend in Thailandia (28 febbraio – 2 marzo).

Il primo infortunio nel nuovo anno del pilota spagnolo risale agli inizi del mese, quando fu vittima di uno spettacolare highside durante i test effettuati sul circuito di Sepang in Malesia: "Martinator" fu sbalzato dalla sella della sua nuova Aprilia RS-GP alla curva 2, cadendo pesantemente sull'asfalto e riportando la frattura della testa del quinto metacarpo della mano destra e le fratture del terzo, quarto e quinto metacarpo del piede sinistro. Già allora si parlò dell'eventualità che il campione del mondo fosse costretto a non prendere parte al primo gran premio della nuova stagione a causa delle conseguenze dell'incidente.

Rientrato in Europa dopo 24 ore sotto osservazione a causa del colpo alla testa subito nella caduta, Martin ha ricevuto invece un'ottima notizia a seguito dell'intervento chirurgco effettuato il 7 febbraio a Barcellona dal professor Xavier Mir. Il pilota, stando anche a quanto comunicato dalla stessa Aprilia nelle ore successive all'operazione, pur costretto a saltare gli altri preziosi test fondamentali per prendere confidenza con la nuova moto, sarebbe stato in grado di superare le visite mediche del giovedì e di essere quindi pronto per il debutto del mondiale 2025 in Thailandia.

Purtroppo per lui, tuttavia, le conseguenze del nuovo incidente renderanno impossibile raggiungere questo traguardo. Marca ha infatti riferito che "Martinator" ha subito un nuovo infortunio durante una sessione di allenamento con la sua moto da cross: il numero uno al mondo, a differenza della caduta di inizio febbraio, ha riportato conseguenze alla mano destra. Il sito spagnolo riferisce di una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e di una frattura calcaneare omolaterale. A seguito di un consulto chirurgico nella stessa clinica Dexeus a Barcellona in cui era stato operato la prima volta, si è deciso di procedere all'intervento chirurgico con l'obiettivo di ottenere la stabilizzazione delle fratture.

I tempi di recupero sono ancora ignoti, per cui la speranza è che il numero uno al mondo possa saltare

solo la prima gara del nuovo mondiale, anche se al momento resta fortemente in dubbio l'appuntamento alla seconda in programma a metà marzo in Argentina: nel frattempo sulla sella della sua Aprilia salirà Lorenzo Savadori.