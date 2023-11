MotoGP Qatar, Martin vince la Sprint Race e riduce lo svantaggio da Bagnaia

Jorge Martin costruisce una Sprint Race sontuosa. Lo spagnolo vincendo la gara di soli undici giri in Qatar, riduce lo svantaggio da Pecco Bagnaia a soli sette punti. Il titolo piloti della MotoGP è più incerto che mai. Molto dipenderà anche tra chi avrà la forza di inserirsi tra i due centauri in lotta per il mondiale. Dunque, occhi puntati su Marini, poleman, Di Giannantonio e Alex Marquez, mine vaganti e molto in forma sul tracciato di Losail.

Marini firma la pole position del Qatar

Le qualifiche della MotoGP in Qatar sono un concentrato di strategie e duelli accessi. Alla fine, le prime due file vengono monopolizzate dalle Ducati. Sei moto di Borgo Panigale davanti a tutti. A spuntarla durante questa lotteria è Luca Marini, pilota del Mooney VR46, bravo a segnare un cronometro migliore del ritrovato Fabio Di Giannantonio. Al terzo posto si piazza lo spagnolo del team Gresini, Alex Marquez, in attesa che anche suo fratello lo raggiunga in squadra nel 2024. La seconda fila viene aperta dal campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, scortato dal suo rivale Jorge Martin e da Johann Zarco. La prima moto non italiana è la Honda di Marc Marquez, seguono l'Aprilia di Vinales e quella di Fernandez.

An incredible front row as all eyes will be #PECCOvsMARTIN on row 2



This is the starting grid for an unmissable #TissotSprint in the desert! #QatarGP pic.twitter.com/Ln4AaajKZv — MotoGP (@MotoGP) November 18, 2023

Martin vince in rimonta

Fari accesi sulla pista di Losail, mentre il buio avvolge il tracciato pronto a ospitare la Sprint Race della MotoGP, con Pecco Bagnaia avanti di soli 14 punti sul diretto inseguitore, Jorge Martin. I due rivali per il titolo iridato corrono con la doppia hard, mentre il poleman Luca Marini, adotta una soft all'anteriore, e una dura sul retro. Allo spegnimento dei semafori Marini conserva la prima posizione, seguono Alex Marquez e Bagnaia, scortato da un aggressivo Martin. Al primo giro, la gara perde già tre piloti: Bastianini, Aleix Espargaro e Oliveira. Alla seconda tornata delle undici previste, lo spagnolo della Ducati Pramac non perde tempo e sferra il primo attacco a Bagnaia; il sorpasso va a segno.

L'italiano col numero uno sul cupolino perde un'altra posizione, con Di Giannantonio che fa lo sgambetto al connazionale. Al quinto giro Alex Marquez si mette negli scarichi di Marini, poi rompe gli indugi, lo affianca, ma Marini mantiene la posizione. Questo duello riavvicina Martin, che a sua volta deve guardarsi da un arrembante Diggia. Lo spagnolo veste la tuta delle grandi occasioni e con un paio di manovre di grande efficacia, si porta in testa alla gara. Clamoroso lo spirito combattivo di Martin, che si trova in testa mentre Bagnaia è quinto. L'unico che può impensierire l'iberico è Di Giannantonio, che ha sopravanzato Marini e Marquez. L'ultimo giro è al cardiopalma, con il pilota italiano che prova in tutti i modi a mettere le proprie ruote davanti a quelle di "Martinator", senza riuscirci. Sul podio sale anche Marini, mentre Bagnaia finisce la corsa difendendo la sua quinta posizione dagli assalti di Vinales. Quarto Alex Marquez. Il campionato si riapre ancora di più, con solo 7 punti tra Bagnaia e Martin. Domani si prospetta una gara ad altissima tensione.