MotoGP Spagna 2023: cosa aspettarsi e dove vederla in tv

È stato un sabato infuocato quello vissuto sull'asfalto di Jerez de la Frontera, in Spagna. La MotoGP ha riservato ai suoi appassionati una sessione di qualifiche al cardiopalma, durante le quali a spuntarla è stato il lesto Aleix Espargaro che ha portato la sua Aprilia davanti a tutti, con Jack Miller e Jorge Martin che partiranno in prima fila. La seguente Sprint Race ha visto cadere malamente il poleman, ma ha messo in luce una KTM in grandissimo smalto, specialmente con Brad Binder capace di strappare una meritata vittoria davanti a un attento Bagnaia.

Cosa aspettarsi dalla gara

Sicuramente assisteremo a qualcosa di differente, la gara intera si corre in modo diverso, più ragionato e non si può andare all'arrembaggio continuamente. Per questo motivo, bisognerà capire se il passo gara della KTM sul caldo asfalto iberico sarà valido anche per il doppio delle tornate. A onor del vero, sia Binder che Miller sono sembrati a loro agio su un tracciato tecnico come quello di Jerez e non è da escludere una loro costante presenza tra coloro che si giocheranno la vittoria.

Aleix Espargaro avrà l'occasione di redimersi dopo un sabato tanto bello prima, quanto frustrante dopo la Sprint Race. Il poleman ha il dovere di tenere l'Aprilia nelle posizioni di testa, obiettivo condiviso con il compagno di team Maverick Vinales che scatterà dalla decima posizione. L'ex pilota della Yamaha ha messo in mostra un bella velocità e domani promette scintille.

La Ducati di Bagnaia è una certezza, il suo è il pacchetto migliore ma dovrà tenere acceso il cervello. Tre cadute in quattro gare sarebbero troppe per il campione del mondo, che deve imparare a gestirsi. Jorge Martin, altro ducatista, si sente in forma e ha dichiarato di essere il più veloce su questo tracciato. Marco Bezzecchi, leader del mondiale, naviga nelle retrovie ed è chiamato a una gara di sacrifici, la stessa di Fabio Quartararo addirittura sedicesimo.

Il programma della domenica

Ore 10.40: Warm up

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto 3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto 2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy

Dove vedere la MotoGP in tv

L'evento della MotoGP in Spagna sarà trasmesso dalla tv satellitare Sky, su Sky Sport Uno (ch 201) e Sky Sport MotoGP (ch 208). La gara sarà visibile in chiaro e in diretta anche sul canale TV8 del digitale terrestre. Diretta in streaming anche sulle piattaforme Now e SkyGo, quest'ultima dedicata esclusivamente ai clienti Sky.