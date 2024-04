MotoGP Spagna 2024, Martin vince una Sprint Race a eliminazione

Un sabato di fuoco, nonostante la pioggia del mattino, per la MotoGP a Jerez de la Frontera. Marc Marquez prende la pole position sull'acqua, mentre la Sprint Race se l'aggiudica Jorge Martin, bravo a stare davanti a tutti su un tracciato viscido capace di fare vittime illustri, da Bagnaia a Binder, passando per lo stesso Marc Marquez e Maverick Vinales. Insomma, non sono mancate le emozioni in quella che può essere considerata, senza eufemismi, un'autentica gara a eliminazione. Con questo successo Martin fa un bel passo in avanti nella classifica piloti, beneficiando anche delle defezioni di tutti i suoi avversari.

Marc Marquez firma la pole position

Marc Marquez si toglie un altro strato di ruggine di dosso e conquista la pole position a Jerez de la Frontera. Il campione spagnolo della Ducati del Team Gresini, partirà davanti a tutti nella Sprint Race e nella gara lunga di domenica. In prima fila anche Marco Bezzecchi, che ha ritrovo il feeling con la Desmosedici del team VR46 Mooney, e Jorge Martin del team Pramac. Tre Ducati di differenti team, occupano le prime posizioni. L'altra curiosità è che nessuna di esse è un'ufficiale. Infatti, per trovare una rossa di Borgo Panigale bisogna scendere di qualche posizione: sia Bagnaia sia Bastianini hanno fatto un po' fatica a trovare il giusto ritmo con l'acqua in pista.

Di seguito i tempi delle qualifiche:

​M.Marquez 1:46.773 M.Bezzecchi +0.271 J.Martin +0.608 B.Binder +0.957 F.Di Giannantonio +1.005 A.Marquez +1.067 F.Bagnaia +1.189 F.Morbidelli +1.343 E.Bastianini +1.589 P.Acosta +1.755 M.Viñales +1.822 A.Espargaro +2.644

I piloti estromessi dal Q2, eccetto i primi due:

F.Morbidelli 1:47.887 B.Binder +0.062 Zarco +0.215 M.Oliveira +0.531 J.Miller +0.785 D.Pedrosa +0.812 R.Fernandez +0.841 A.Fernandez +1.342 S.Bradl +1.772 J.Mir +1.878 L.Savadori +1.973 L.Marini +2.091 F.Quartararo +2.213 T.Nakagami +2.358 A.Rins +2.415

Sprint Race, Jorge Martin vince una gara a eliminazione

Dopo la pioggia della mattina, a Jerez de la Frontera la pista si asciuga in vista della Sprint Race. Tuttavia, le nuvole restano minacciose all'orizzonte. Al via scatto fuorioso di Brad Binder che vola al comando, con Jorge Martin che soffia la posizione a Marc Marquez, il quale chiude il primo giro in terza posizione. Buono lo start di Bagnaia che scavalca diversi piloti, issandosi in quinta piazza, appena dietro ai fratelli Marquez. Bezzecchi dalla seconda precipita alla sesta, mentre Bastianini rimane impantanato in settima piazza. Martin rompe subito gli indugi e sale in testa, ma anche Marquez si libera in fretta di Binder. Il sudafricano però si rituffa a cannone, tirando una carenata all'ex pilota Honda. L'alfiere della KTM perde delle posizioni e si trova coinvolto nel duello tra Bezzecchi e Bagnaia, con quest'ultimo che finisce a terra per un contatto al terzo giro. Caduta clamorosa di Bagnaia che esce anzitempo dalla contesa. La pista un po' viscida è un fattore che mette in crisi molti centauri, compreso Di Giannantonio che finisce nella sabbia.

Dopo una prima fase caoitica, Jorge Martin viaggia spedito in testa, anche se Marc Marquez lo mette nel mirino. Terzo il fratello Alex Marquez, inseguito a sua volta da Binder, Bastianini, Acosta e Bezzecchi. Al sesto giro un errore di Jorge Martin rimette Marquez attaccato agli scarichi. Il numero 93 non aspetta molto e sferra l'attacco che va a segno: prima posizione per lo scatenato pilota del team Gresini. A quattro giri dal termine un altro maxi incidente che mette a terra rispettivamente: Brad Binder, Enea Bastianini e Alex Marquez. Un giro più tardi e anche il leader della gara Marc Marquez finisce nella polvere. Strada spianata per Jorge Martin. Clamorosa questa gara a eliminazione. Così, in seconda posizione sale Pedro Acosta, mentre Quartararo approfitta della caduta di Maverick Vinales, anch'esso scivolato nello stesso punto della pista che ha fatto ritirare altri protagonisti. L'ultimo giro infuocatissimo giro vede transitare Jorge Martin primo sotto alla bandiera a scacchi, con Acosta secondo, mentre sul terzo gradino del podio sale Fabio Quartararo che resiste agli assalti di Daniel Pedrosa. Solo sedici piloti arrivano al traguardo, mentre Marc Marquez, nonostante il crash, arriva settimo.

Di seguito i primi nove classificati: