MotoGP Spagna 2024, prove libere: Bagnaia vola in testa

La MotoGP torna a correre in Europa, precisamente a Jerez de la Frontera, dopo la spettacolare gara delle Americhe, vinta da uno scatenato (e ritrovato) Maverick Vinales su Aprilia. In terra iberica sono tantissimi coloro che ambiscono alla posta in palio più alta, anche se quest'ultima andrà soltanto a uno. Questo venerdì si sono disputate le prove libere, che hanno visto nelle FP1 brillare la stella dei fratelli Marquez, mentre nelle FP2 del pomeriggio l'astro di Francesco Bagnaia torna a irradiare di luce tutti quanti, firmando il giro più veloce.

I Marquez dominano FP1 di Jerez

Marc Marquez lo aveva annunciato prima della gara di Austin, in Texas, dove è caduto quando era al comando: "inizio a conoscere la mia moto". La Ducati appare un mondo con meno segreti per il campione, classe 1993, in sella alla Desmosedici del team Gresini. L'ex centauro della Honda ha fatto molto bene sul circuito andaluso durante la sessione della mattina, anche se suo fratello Alex, nonché compagno di box, è riuscito a stampare un crono addirittura migliore. Molta prudenza, invece, per le Ducati ufficiali che non hanno voluto spremere troppo la loro rossa di Borgo Panigale. Dopo l'exploit degli Stati Uniti, le Aprilia cercano la conferma anche in Europa, e nelle prime prove libere piazzano entrambe le due moto ufficiali nei primi quattro posti. Questi i tempi complessivi:

​A.Marquez; Ducati Gresini 1:36.630 M.Marquez, Ducati Gresini +0.507 M.Viñales, Aprilia +0.591 A.Espargaro, Aprilia +0.673 F.Morbidelli, Ducati Pramac +0.917 M.Bezzecchi, Ducati VR46 +0.955 D.Pedrosa, Ktm +0.983 B.Binder, Ktm +0.988 J.Martin, Ducati Pramac +1.005 P.Acosta, GasGas Tech3 +1.012 F.Di Giannantonio, Ducati VR46 +1.094 F.Bagnaia, Ducati +1.162 E.Bastianini, Ducati +1.256 F.Quartararo, Yamaha +1.382 M.Oliveira, Aprilia Trackhouse +1.419 J.Miller, Ktm +1.448 A.Rins, Yamaha +1.573 R.Fernandez, Aprilia Trackhouse +1.617 J.Zarco, Honda Lcr +1.730 A.Fernandez, GasGas Tech3 +1.740 T.Nakagami, Honda Lcr +1.909 J.Mir, Honda +1.944 L.Savadori, Aprilia +2.098 S.Bradl, Honda +2.104 L.Marini, Honda +2.145

Bagnaia leader nella FP2 della MotoGP Spagna 2024

Le FP2, o prove libere 2, hanno un valore diverso rispetto alle prime sessioni perché qui non si fa solo setup, ma ci si gioca l'accesso diretto al Q2 del sabato, rientrando almeno nei primi dieci posti. Per questo la musica nel pomeriggio è leggermente cambiata, tanto che Pecco Bagnaia ha deciso di ingranare un'altra marcia, disegno curve veloci e registrando il crono più veloce di giornata. Il bi-campione del mondo è determinato a rinnovare la sua lotta iridata, per fare un tris sensazionale. Occhio però al risvegliato Vinales, che tallona l'italiano con la sua Aprilia RSV di Noale. Bene ancora una volta Marc Marquez, che sigilla una grande performance con il terzo cronometro. Applausi anche per Bezzecchi, che si toglie di dosso un po' di opacità con il quarto tempo.

​F.Bagnaia 1:36.025 M.Viñales +0.100 M.Marquez +0.143 M.Bezzecchi +0.339 J.Martin +0.410 P.Acosta +0.414 A.Espargaro +0.421 E.Bastianini +0.455 F.Di Giannantonio +0.511 A.Marquez +0.514 B.Binder +0.619 F.Morbidelli +0.686 J.Miller +0.875 D.Pedrosa +0.919 A.Rins +0.934 T.Nakagami +0.944 R.Fernandez +1.086 J.Zarco +1.252 M.Oliveira +1.317 F.Quartararo +1.357 J.Mir +1.451 A.Fernandez +1.586 S.Bradl +1.684 L.Marini +1.813 L.Savadori +1.877

è soltanto quinto, forse al riparo prima del piatto forte di sabato e domenica, mentre ilè sesto. Di seguito i tempi delle FP2: