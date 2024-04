MotoGP Spagna, Bagnaia vince una battaglia epica con Marquez. Out Martin

Una gara epica, un duello inedito, ma che potrebbe ripresentarsi nel corso dell'anno. Pecco Bagnaia vince una gara clamorosa a Jerez de la Frontera, regolando un Marc Marquez indiavolato, conquistando il successo con muscoli e cattiveria, ritmo e velocità. Una vittoria che vale, se ce ne fosse bisogno, la consacrazione definitiva. Per questo sport è anche un piacere ritrovare un protagonista di tale caratura, come Marc Marquez, che in sella alla Ducati sta riscoprendo lo smalto dei tempi andati. Sul podio anche Bezzecchi, in forma in Spagna. Male Jorge Martin, che cade quando era in testa alla corsa, ma resta davanti a tutti nella classifica piloti. Anche se quest'ultima si accorcia e rilancia lo splendido Pecco dell'Andalusia.

Jorge Martin cade quando era al comando

Il sole domina sopra il circuito di Jerez de la Frontera quando parte la MotoGP. Allo spegnimento dei semafori Marc Marquez tiene la prima posizione, ottenuta grazie alla sua 93esima pole della carriera, mentre alle spalle viene su forte Pecco Bagnaia che con un sorpasso all'esterno mette alle spalle Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Al termine del primo giro, Bagnaia si infila in un pertugio e conquista la leadership della corsa. La risposta di Marquez è fulminea, ma non riesce, così lo spagnolo finisce terzo. Ne approffitta anche Martin, nel più classico del terzo che gode fra due litiganti. La battaglia a tre prosegue anche alla tornata successiva, stavolta è Martin a guadagnare la testa della corsa, favorito da un errore alla curva tredici dell'italiano. Quando il gran premio di Spagna realizza la prima scrematura, si forma un quintetto di piloti a tiro della vittoria: Martin, Bagnaia, Marquez, Bezzecchi e Alex Marquez. Dei protagonisti di questo trenino il primo a mollare è Alex Marquez, mentre il duo di testa cerca di dare uno strappo alla compagnia. A 19 giri dalla fine, Martin e Bagnaia tentanto la fuga che non riesce. Ritmo elevato per tutti i primi dieci piloti in graduatoria. Le tribune di Jerez si infiammano quando Aleix Espargaro sbaglia il sorpasso e coglie in pieno Johann Zarco. Entrambi sono out. A 15 giri dalla fine Jorge Martin finisce a terra, sotto la pressione di Bagnaia, e termina la sua cavalcata nella polvere. incredibile colpo di scena.

Duello epico tra Bagnaia e Marquez

Con l'uscita di scena improvvisa del leader del mondiale, e del GP di Jerez, Pecco Bagnaia approfitta e vola con la sua Desmosedici numero uno davanti a tutti. Alle spalle, con un buon margine di distacco, seguono Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Lo spagnolo però si mette una folle idea in testa, quella di andare a vincere. La sua rincorsa parte a dodici giri dalla fine, quando grazie a una staccata fuoriosa regola Bezzecchi e si fionda all'inseguimento dell'italiano. L'obiettivo è recuperare un secondo di svantaggio. Un'impresa non facilissima, anche perché il ritmo dell'iberico non è nettamente migliore del rivale italico. Decimo dopo decimo, Marquez rosicchia qualcosa a Bagnaia, la Desmosedici di Gresini si avvicina sempre più a "nuvola rossa". Al ventesimo dei venticinque giri totali, il numero 93 diventa l'ombra del campione piemontese. L'ex pilota Honda sente profumo di vittoria, attacca e azzanna la Ducati rossa, ma Bagnaia si difende come un leone. Il primo tentativo non va a segno. Al giro successivo assalto in fotocopia di Marquez e risposta ancora efficace del talento italiano. Spettacolo puro e duello gomito a gomito. Le ultime tre tornate sono col fiato sospeso, ma Pecco tira fuori muscoli e determinazione, e si va a prendere una vittoria epica. Splendido anche Marquez, campione ritrovato. Sul podio, a grande distanza, Marco Bezzecchi.

La classifica:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Ducati)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Enea Bastianini (Ducati)

6. Brad Binder (KTM)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Miguel Oliveira (Aprilia)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

10. Pedro Acosta (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Joan Mir (Honda)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Stefan Bradl (Honda)

17. Luca Marini (Honda)

Rit. Augusto Fernandez (KTM)

Rit. Jack Miller (KTM)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Jorge Martin (Ducati)

Rit. Johann Zarco (Honda)

Rit. Aleix Espargarò (Aprilia)

Rit. Daniel Pedrosa (KTM)