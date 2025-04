MotoGp, in Spagna domina a sorpresa Alex Marquez. Bagnaia solo terzo

Il gran premio di casa, quello più sentito per ogni pilota spagnolo, si è trasformato in una cavalcata trionfale per Marquez. A sorprendere è il nome del pilota che si è aggiudicato la gara a Jerez de la Frontera: dopo aver trionfato nella sprint race, infatti, Marc Marquez finisce a terra dopo tre giri e sembra spalancare un’autostrada a Pecco Bagnaia. Ad approfittarne, invece, è il fratello Alex, che supera sia il piemontese che Fabio Quartararo, vincendo in splendida solitudine il Gran Premio di Spagna. Enorme la soddisfazione del fratello minore di Marc, che finora non aveva mai vinto una gara nella categoria regina del motociclismo. Gara deludente, invece, per il campione azzurro, che nel finale di gara non riesce ad avvicinarsi al rivale della Yamaha ed è costretto ad accontentarsi del gradino più basso del podio.

Disastro Marc Marquez

Dopo il trionfo nella sprint race, con la quinta vittoria su cinque prove, Marc Marquez si presenta sul circuito di Jerez de la Frontera come favorito per la vittoria finale. A provare a rovinargli i piani ci saranno sia Pecco Bagnaia che il rinato Fabio Quartararo, che ha da farsi perdonare la scivolata al secondo giro della sprint race. Al pronti via, partenza non ideale di Marc, che si fa infilare in curva 2 dal campione piemontese: davanti a tutti, Quartararo, che non riesce però a scrollarsi di dosso i rivali. Il primo giro vive delle emozioni del duello tra l’azzurro e lo spagnolo, con Alex Marquez che, invece, va lungo e rischia di stendersi, riuscendo comunque a difendere la sua quarta posizione. Meno fortunato, invece, il fratello, che scivola e finisce nella sabbia per tenere il passo di Bagnaia: l’ex campione del mondo riesce a ripartire, ma è ora penultimo.

A 22 giri dalla fine del Gran Premio di Spagna, Alex Marquez mette nel mirino Bagnaia e riesce a strappargli la seconda posizione: davanti a tutti Quartararo continua a spingere forte, per riuscire ad aprire un po’ di luce sugli avversari. Se la gara finisse così, Alex riuscirebbe a pareggiare i punti del fratello in testa alla classifica, con Bagnaia a meno 15 ma può ancora succedere di tutto. La frenesia di avvicinarsi al trio di testa costa carissima al giovane Aldeguer, che finisce rovinosamente a terra: lo spagnolo, che era quarto, è proprio in una via di fuga e causa una bandiera gialla. Dopo una prima fase emozionante, la situazione sembra stabilizzarsi ma le distanze tra i primi in classifica rimangono minime. Quartararo riesce ogni tanto ad allungare, ma la moto di Alex Marquez sembra in grado di reggere senza troppi problemi: meno bene la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che rimane sempre a circa mezzo secondo di ritardo.

Alex Marquez vola, Bagnaia soffre

Mentre ci si avvicina al giro di boa a Jerez, il pilota del team Gresini è ancora a metà strada tra Quartararo e Bagnaia mentre alle loro spalle si avvicinano Vinales e Di Giannantonio, prospettando un finale di gara emozionante. Nelle retrovie Marc Marquez supera Chantra ma la sua moto è uscita con molti danni dalla scivolata: riuscire ad andare a punti non sarà affatto semplice. La situazione cambia di colpo a quindici giri dalla fine, quando la Yamaha del francese sembra accusare qualche problema: Quartararo prima viene superato di slancio da Alex Marquez, poi perde decimi su decimi, trovandosi presto negli scarichi un Bagnaia che ha fretta di inseguire lo spagnolo. Il francese è costretto agli straordinari per difendersi dagli attacchi del piemontese e ne approfitta Alex, che accumula quasi un secondo di vantaggio. Nel frattempo si ritirano prima Chantra, poi Jack Miller, facendo risalire Marc Marquez fino al 18° posto. Poco dopo, nuova bandiera gialla quando cade rovinosamente a terra Joan Mir, seguito il giro dopo da Morbidelli alla curva 11: peccato per il pilota azzurro, che era sesto in classifica.

Ad otto giri dalla fine, il distacco tra Alex Marquez e Quartararo è salito a ben due secondi mentre fatica moltissimo a tenere il passo Pecco Bagnaia, che ha perso qualche decimo negli ultimi giri nei confronti dell’alfiere della Yamaha. Due giri dopo, la situazione sembra cristallizzata: Alex che vola verso la vittoria ed il primo posto nella classifica piloti, Bagnaia a sette decimi dal rivale francese. Non è ancora del tutto finita per il secondo posto ma il pilota Ducati ha parecchi problemi ad avvicinarsi alla M1 di Quartararo: nelle retrovie, invece, nonostante la moto danneggiata, Marc Marquez risale in 14a posizione, per la gioia del pubblico spagnolo. Alle spalle del trio di testa, invece, gran gara di Maverick Vinales, che porta la sua Ktm ad un ottimo quarto posto. Nessuna sorpresa nel finale di gara, che vede la netta vittoria di Alex Marquez, che conquista la prima vittoria in MotoGp proprio nel gran premio più sentito per uno spagnolo.

Altrettanto soddisfatto per il secondo posto Fabio Quartararo, la cui M1 sembra in ripresa mentre mastica amaro Pecco Bagnaia, mai apparso in grado di reggere il ritmo dei rivali. Marc Marquez chiude 13° e proverà a rifarsi tra due settimane, quando il circus della MotoGp tornerà in pista sullo storico circuito di Le Mans.