Nuovo team e livrea: così Ducati vuole prendersi la MotoGP

(Nostro inviato a Madonna di Campiglio) A volte le parole fanno la differenza come se non di più dei risultati. Le parole sono quelle del direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, durante la presentazione a Campiglio del team MotoGP 2025, meglio dire del Dream team con Bagnaia e Marquez. “Abbiamo due campioni del mondo in squadra - ha detto Dall'Igna -, li ritengo oggi i due migliori piloti in circolazione. Pecco è un pilota fantastico, che abbiamo voluto confermare l'anno scorso, è il pilota che ha riportato il titolo e si è ribadito, e che da quattro anni è sempre protagonista. Quanto a Marc, è oggettivamente uno dei più importanti piloti della motogp moderna e forse di tutta la storia del motomondiale, un pilota che ha avuto un infortunio importante, un pilota con una bella storia da raccontare".

Marc Marquez, almeno nel senso delle parole appena ascoltate, è dunque il pilota con cui Ducati vorrebbe vincere il Mondiale. Non lo può dire, non lo dirà mai, giusto così, rientra nella grammatica agonistica e delle competizioni, ma questo è nelle cose e si percepisce dalle parole. Perché solo riportando al titolo il più forte della storia, il pupillo della Honda, il pilota che per le ferite ha rischiato di dire addio alle corse, questo è il senso, si realizzerà un'impresa storica.

C'è solo da domandarsi se non sarebbe stato più storico mettere in condizione l'italiano su italiana di lottare più serenamente per andare a riprendersi il terzo titolo sfuggito la passata stagione. “Nel 2024, 11 vittorie sono state incredibili - sottolinea infatti Pecco - ma è mancata la ciliegina del titolo, così ho trascorso un inverno ad analizzare che cosa migliorare e dove avevo sbagliato. Sono pronto. Ho un compagno nuovo e chi vincerà vincerà. Dal punto di vista sportivo è tutto molto stimolante e voglio riprendere quel che mi è sfuggito lo scorso anno”.

Quanto a Marc, con l'espressione da Joker, è lapidario:

"Vedermi tutto rosso mi emoziona e provoca le farfalle allo stomaco, negli anni ho lottato tanto contro la Ducati ma loro mi hanno fatto tornare il sorriso... Il mio obiettivo? Vedremo dove saremo a fine stagione". Vedremo.